העימות החריף ברשת 13 ממשיך להסתבך: המגישה לוסי אהריש מסרבת לחזור לשדר בערוץ בעקבות חילופי הדברים עם המגישים אייל ברקוביץ' ומוריה אסרף.

לפי דיווח ב-ynet, ברקוביץ' מסרב להתנצל על דבריו, למרות הבטחות שניתנו לאהריש מצד גורמים בהנהלת הערוץ.

הסערה פרצה במהלך עימות בין אהריש לברקוביץ' ואסרף, שבמסגרתו כינתה אותם אהריש "גזענים". ברקוביץ' השיב לה באמירה שעוררה סערה: "תירגעי, את לא בכפר פה".

בעקבות הדברים, אהריש נפגעה מאוד והחליטה שלא לשוב לשדר. על פי הדיווח, גורמים בהנהלת רשת 13 הבטיחו לה כי ברקוביץ' יתנצל, אך הוא מסרב לעשות זאת.

עוד דווח כי אהריש הייתה נסערת בעקבות העימות ואף פרצה בבכי.

בהנהלת רשת 13 הבהירו כי אינם מקבלים את דבריו של ברקוביץ'. גורמים בהנהלה אמרו ל-ynet כי ידרשו ממנו להתנצל בפני אהריש.

בשלב זה, כל עוד ברקוביץ' עומד בסירובו להתנצל, אהריש אינה מוכנה לחזור לשידורים.