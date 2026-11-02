מגישת התאגיד איילה חסון פרסמה היום (שני) התנצלות בעקבות התבטאויותיה על נשים בדואיות בנגב, שעוררו סערה והובילו לדרישות לנקוט נגדה צעדים.

ההתנצלות מגיעה במקביל לדיון שקיימה ועדת האתיקה של תאגיד השידור הישראלי בעקבות הדברים שאמרה בראיון לרדיו גלי ישראל.

"אני מבקשת להתייחס לדברים שאמרתי בראיון לרדיו גלי ישראל, בנוגע לנשים בחברה הבדואית בנגב", כתבה חסון. "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב".

הסערה החלה בעקבות ראיון שהעניקה חסון ביום שישי לרדיו גלי ישראל, שבו התייחסה לתוצאות הבחירות לכנסת ולשאלת הרכבו של גוש השינוי.

במהלך הראיון מתחה חסון ביקורת על הצגת תוצאות הבחירות כניצחון של המחנה הליברלי, והתייחסה למצבן של נשים בחברה הבדואית בנגב.

"תגיד לי, נשים בדואיות בנגב, עם רעלות, שלבעל שלהן יש עוד כמה נשים כמוהן, ולרוב נשים מוכות, ואחרי שהן מתבגרות ונהיות 'קשישות' בנות 26, בעלן, אני אומרת את זה כמובן בכאב ובעצב, אז הבעל מביא עוד איזה אישה", אמרה.

בהמשך התייחסה לתופעת הפוליגמיה ולטענותיה בנוגע לנישואים ולתשלומי הביטוח הלאומי, ושאלה: "אז הן גוש השינוי שלנו? זה גוש השינוי? ככה אתם ממשיכים לעבוד על הציבור? האחים המוסלמים זה גוש השינוי?".

דבריה עוררו ביקורת חריפה בקרב נציגי הציבור הבדואי וארגונים חברתיים. פורום ראשי הרשויות הבדואיות בנגב, בראשות ראש עיריית רהט טלאל אלקרינאוי, שיגר להנהלת התאגיד מכתב מחאה ודרש לערוך בדיקה של ההתבטאויות ולשקול נקיטת צעדים משמעותיים נגד חסון בהתאם לממצאים.

בפורום דרשו גם התנצלות פומבית ומפורשת בפני הנשים הבדואיות ובפני הציבור הבדואי בנגב.

במקביל, עמותת סיכוי-אופוק ומרכז אעלאם הגישו תלונה נגד חסון, בטענה כי דבריה מעלים חשש להפרת כללי האתיקה של תאגיד השידור. בתלונתם הפנו הארגונים לסעיפים בקוד האתי העוסקים בדיוק, באמינות ובבדיקת מידע לפני פרסומו, וכן לסעיף האוסר הסתה או עידוד לגזענות.

הארגונים טענו כי אף שהדברים נאמרו בכלי תקשורת חיצוני, מעמדה של חסון כמגישת חדשות בתאגיד מחייב בחינה של השפעת ההתבטאויות על אמון הציבור בשידור הציבורי.

בעקבות התלונות התכנסה היום ועדת האתיקה של תאגיד השידור הישראלי לדיון בנושא.

כעת, לאחר הביקורת הציבורית ובמקביל לבחינת הדברים בתאגיד, חסון מבהירה כי לא התכוונה לפגוע בנשים בדואיות ומתנצלת בפני מי שנפגעה מדבריה.