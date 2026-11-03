שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז ש"י במשטרה חשפו תשתית טרור באזור ג'נין, שעל פי החשד עסקה בייצור רקטות ומטענים שנועדו לשמש נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

הפרשה נחקרה בחודשים האחרונים ביחידת הפח"ע בימ"ר ש"י בשיתוף שב"כ. במהלך החקירה נתפסו אמצעי לחימה, בהם רובה M16 וגוף RPG.

מחקירת החשודים עלה כי חברי החוליה ייצרו גוף רקטה ומטענים ואף ערכו ניסויים באמצעי הלחימה שפיתחו, בהם שלושה שיגורי ניסוי.

עוד התברר כי החשוד המרכזי בפרשה עמד בקשר עם גורם מחוץ לישראל, שהעביר לחוליה באמצעות אפליקציית מסרים מידע על החומרים הדרושים לייצור חומרי נפץ.

במהלך הפעילות נתפסו גם מסמכים כתובים ובהם מידע והוראות להכנת חומרי נפץ, רקטות ומטענים, שעל פי החשד נועדו לפגיעה בישראל ובכוחות הביטחון.

ששת החשודים, תושבי אזור ג'נין בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו בחשד למעורבות בפרשה. במהלך סוף השבוע הוגשה נגדם הצהרת תובע, וכתבי אישום צפויים להיות מוגשים בימים הקרובים.

במשטרה ובשב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול לסיכול תשתיות טרור ואיומים ביטחוניים ולמיצוי הדין עם המעורבים.