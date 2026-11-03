מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הודיע היום (שלישי) לשר הבריאות חיים כץ על החלטתו לסיים את תפקידו בשבועות הקרובים, בתום כתשע שנים במצטבר בשתי קדנציות כמנכ"ל המשרד.

בר סימן טוב יפעל בתקופה הקרובה להעברת תפקיד מסודרת ולחפיפה עם מחליפו, לאחר שיוחלט על זהותו.

במהלך כהונותיו עמד בר סימן טוב בראש מערכת הבריאות בתקופות חירום משמעותיות, בהן מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל.

במסגרת תפקידו הוביל את היערכות מערכת הבריאות לטיפול בנפגעים ובפצועים, לקליטת השבים מהשבי ולהמשך פעילותם של שירותי הבריאות גם בתקופות לחימה.

לצד ההתמודדות עם מצבי החירום, קידם בשנים האחרונות את התוכנית הלאומית לבריאות הנפש, שנועדה לתת מענה להשלכות הטראומה הלאומית, וכן מהלכים לחיזוק שירותי הבריאות והתשתיות הרפואיות בפריפריה.

עם סיום תפקידו צפוי בר סימן טוב להצטרף בחודשים הקרובים כעמית מחקר באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. במסגרת זו יעסוק במחקר ובכתיבה על התמודדות מערכות בריאות עם טראומה לאומית, תוך התמקדות בניסיון הישראלי שנצבר בשנים האחרונות.

השר כץ הודה לבר סימן טוב על שנות שירותו הציבורי ואמר: "אני מוקיר את תרומתו המשמעותית של משה בר סימן טוב למערכת הבריאות בישראל לאורך שנות שירותו הציבורי. משה הוביל את המשרד במקצועיות בתקופות מורכבות ומאתגרות במיוחד, מתוך מחויבות עמוקה לבריאות הציבור".

כץ הוסיף כי הוא מודה לו על שיתוף הפעולה בקידום מהלכים לשיפור השירותים הרפואיים ולהרחבת המענה לצורכי המטופלים, ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו.

בר סימן טוב התייחס להחלטתו ואמר: "אני מסיים את תפקידי בידיעה שמערכת הבריאות הישראלית איתנה, מקצועית וערוכה לכל אתגר".

לדבריו, "כוחה האמיתי של המערכת טמון בעובדות ובעובדים המסורים שלה, הפועלים יום-יום מתוך שליחות ומחויבות עמוקה להצלת חיים ולבריאות הציבור ומהווים מודל לקיום משותף של כל חלקי החברה הישראלית".

"מערכת הבריאות היא חלק בלתי נפרד מזהותי המקצועית, ואני אסיר תודה על הזכות שניתנה לי לשרת את הציבור בישראל", סיכם.