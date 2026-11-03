אליסף פרץ, חבר הכנסת המיועד מטעם מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, פרסם היום (שלישי) מסר על רקע הדיבורים על הקמת ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות, והדגיש את הצורך בהקמת "ממשלה ציונית" שתעמיד את הלוחמים והמילואימניקים בראש סדר העדיפויות.

פרץ, שצפוי להיכנס לכנסת בשבוע הבא, פתח את דבריו בהתייחסות לחבריו מחטיבה 9 (עודד), המשרתים בימים אלה בלבנון.

"במציאות אחרת, הייתי אמור להיות עכשיו בלבנון", כתב. "החטיבה שלי, חטיבה 9 (עודד), נמצאת שוב במילואים, בסבב המי יודע כמה, כבר יותר מ-500 ימים".

הוא הוסיף כי אף שבקרוב יחל לכהן כחבר כנסת, מחשבותיו נתונות לחבריו הלוחמים: "בשבוע הבא אתחיל לשרת את המדינה בכנסת ישראל, אבל הלב שלי נמצא איתם שם, בין ההרים של לבנון".

בהמשך הדגיש פרץ כי על נבחרי הציבור להציב את המשרתים בראש סדר העדיפויות, ללא קשר להרכב הקואליציה שתוקם.

"האנשים שנמצאים עכשיו בלבנון, הלוחמים והלוחמות, אנשי המילואים והסדיר, שעוזבים שוב ושוב את הבית והמשפחה כדי להגן על הבית של כולנו, הם אלה שצריכים להיות בראש סדר העדיפויות שלנו", כתב.

פרץ סיים במסר פוליטי על רקע הדיונים בנוגע להרכב הממשלה הבאה: "בכל החלטה, בכל דיון ובכל ממשלה. הם הסיבה שבגללה אנחנו צריכים להקים כאן ממשלה ציונית".