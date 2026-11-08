גורמים בימין ממשיכים להפעיל לחץ כבד על האח השכול אליסף פרץ, ממפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, במטרה למנוע הקמת ממשלת מיעוט שתישען על תמיכת המפלגות הערביות.

במסגרת הלחצים דורשים הגורמים מפרץ לעמוד בהבטחותיו להקמת ממשלה שתורכב ממפלגות ציוניות בלבד, לקדם חוק גיוס אמיתי ולפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית.

אלא שפרץ אינו נענה ללחצים ומביע אמון ביו"ר מפלגתו. בשיחה עם ערוץ 7 אמר: "מאמין בגדי איזנקוט שיקבל את ההחלטות הטובות ביותר לעם ומדינת ישראל".

בתוך כך, האפשרות להקמת ממשלת מיעוט בת 48 מנדטים, שתישען על הימנעות חברי הכנסת הערבים בהצבעת האמון, נראית כעת פחות סבירה, לאחר שיו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הטיל וטו מוחלט על המהלך.

גם האפשרות להקמת ממשלה בסיוע המפלגות החרדיות ניצבת בפני קושי. לגוש האופוזיציה היוצאת לא יספיק שיתוף פעולה עם יהדות התורה, המחזיקה בשבעה מנדטים בכנסת החדשה, והוא יזדקק גם לתמיכת ש"ס, שלה שישה מנדטים.

למרות הקמפיין שניהל לאורך השנים נגד המפלגות החרדיות, ליברמן אינו שולל כעת שיתוף פעולה עמן. בהודעה שפרסם היום הבהיר כי הוא מוכן לבחון פשרות בסוגיית הגיוס, אך אינו מתכוון לוותר על עקרונותיו.

"מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות", כתב ליברמן.

בהמשך תקף את מבקריו: "אני רואה בימים האחרונים את מצעד האיוולת של שורה של פרשנים, עיתונאים מטעם, בוטים ואנשים בעלי דעות קדומות, לעיתים עם נימה גזענית בולטת. לא משנה מה אני אומר, מה אני עושה ומהי האמת, הם תמיד עסוקים בייחוס מניעים זדוניים ובהמצאת קונספירציות".

ליברמן טען כי חלק ממבקריו מעדיפים ממשלה שתישען על המפלגות הערביות על פני ניסיון להגיע להסכמות עם החרדים.

"מי שתוקף אותי על הניסיונות להגיע להבנות עם המפלגות החרדיות, נמנה עם אותם אנשים שמעדיפים להקים ממשלה הנשענת על רע"ם והרשימה המשותפת. מפלגות שחלק מהח"כים שלהם מזדהים באופן פומבי עם חמאס, מגדירים אותו ארגון צדקה ומאשימים את מדינת ישראל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות", אמר.

בהמשך הבהיר: "זה לא יקרה. לא אתן יד להקמת ממשלה כזאת, שלתפיסתי תפגע בביטחון ותחזיר את נתניהו לשלטון. במציאות שנוצרה, על מנת למנוע בחירות נוספות ולשים קץ לעידן נתניהו, אין מנוס מקבלת החלטות קשות ומהכרעה בסוגיות שבהן ניתן לגלות גמישות ולהגיע להבנות".

עם זאת, הדגיש: "הבנה אינה ויתור על עקרונות, והידברות אינה מחיקה של קווים אדומים".

בהתייחס לסוגיית הגיוס אמר ליברמן כי עמדתו העקרונית נותרה בעינה, אך תוצאות הבחירות מחייבות לבחון מחדש מתווים קודמים: "אני עדיין סבור שהמודל הנכון הוא חוק גיוס לכולם. יחד עם זאת, לנוכח תוצאות הבחירות, עלינו לבחון אפשרויות להגיע להסכמות, גם על בסיס מתווים שגובשו בעבר".