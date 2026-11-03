משרד הבריאות הודיע היום (שלישי) כי התקבל דיווח על שני בני אדם החשודים כחולים באבולה, לאחר ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתחו חום.

שני המטופלים הופנו לבירור רפואי ולטיפול בתנאי בידוד, בהתאם לנהלים להתמודדות עם מחלות מידבקות בסיכון גבוה. אחד מהם מועבר למרכז הרפואי שיבא והשני למרכז הרפואי איכילוב, שהוגדרו כמרכזים ייעודיים לקליטת מקרים חשודים מסוג זה.

במשרד הבריאות מסרו כי המטופלים יעברו סדרת בדיקות מעבדה לצורך בירור החשד להידבקות בנגיף. במקביל תושלם חקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שבאו עמם במגע, ככל שיידרש.

עוד הבהירו כי מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי.

נגיף האבולה מועבר באמצעות מגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים, או באמצעות מגע עם דם, נוזלי גוף והפרשות של חולים, וכן עם חפצים מזוהמים או בעלי חיים נגועים.

במשרד הבריאות ציינו כי מאז תחילת התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מתקיים מעקב שוטף אחר ההתפתחויות, ובמסגרתו הופצו הנחיות מקצועיות לבתי החולים ולצוותים הרפואיים. בנוסף, הוקמו מנגנונים לזיהוי מוקדם של נוסעים השבים מאזורי תחלואה ומערכת לבדיקות מעבדה לאבחון הנגיף.

בעקבות הדיווח, משרד הבריאות שב וקורא לנוסעים ששבו מקונגו ופיתחו חום מעל 38 מעלות או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים משהותם במדינה, להישאר בבית ולהימנע ממגע עם אחרים.

משרד הבריאות ממליץ להימנע מנסיעות למחוזות הנגועים בקונגו, ובהם איטורי, צפון קיוו, דרום קיוו, הוט-אואלה, טשופו, באס-אואלה, סוד-אובנגי ונור-אובנגי, וכן להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לשאר שטחי המדינה.

בנוסף ממליץ המשרד להימנע מנסיעות שאינן נחוצות למדינות הגובלות בקונגו, ובהן אוגנדה, רואנדה, בורונדי, טנזניה, זמביה, אנגולה, דרום סודאן, הרפובליקה המרכז-אפריקאית והרפובליקה של קונגו. לנוסעים לקניה ולניגריה מומלץ לשקול את נחיצות הנסיעה.

במשרד הדגישו לסיום: "לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה", והבהירו כי הציבור והצוותים הרפואיים יעודכנו בהתאם להתפתחויות.