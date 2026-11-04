שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו הבוקר (רביעי) ביפו את עבד אבו שחאדה, איש תקשורת ופעיל מפלגת בל"ד, בחשד לעבירות ביטחוניות, כך דווח בעיתון "הארץ".

אבו שחאדה משמש כראש המנהלת המוסלמית בעיר ומוכר גם בשל פעילותו הציבורית והפוליטית.

בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על העבירות המיוחסות לו או על נסיבות המעצר.

המעצר מתרחש על רקע הטענות והחשדות שעלו סביב אירועי יום הבחירות לכנסת ה-26, ובהם חשדות לשוחד ולהשפעה זרה על הליך הבחירות.

עם זאת, נכון לעכשיו לא ידוע אם קיים קשר בין מעצרו של אבו שחאדה לבין החשדות הנוגעים לבחירות,