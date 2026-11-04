״מה זה ה־AI הזה?״: הסרטונים מגמר ״דה וויס ישראל״ שמציפים את הרשת

סערה התעוררה ברשתות החברתיות בעקבות גמר תוכנית הריאליטי "דה וויס אולסטארס" ששודר אמש (שלישי) ברשת 13, לאחר שצופים הבחינו כי חלק מהקהל במהלך הופעתו של הזמר סטטיק נראה מלאכותי.

במהלך שידור הגמר הבחינו גולשים כי הדמויות שנראו בקהל בזמן הביצוע של סטטיק התנהגו באופן משונה ונראו רובוטיות.

התיעודים עוררו דיון ברשתות החברתיות, לצד תהיות אם מדובר בקהל אמיתי או בדמויות שנוצרו באמצעות AI.

בהמשך הודו ברשת 13 כי במהלך הביצוע שולב קהל מלאכותי שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. על פי גורמים בערוץ, הביצוע של סטטיק צולם באולפן ריק, ולכן הוחלט להוסיף קהל באופן דיגיטלי, כדי שההופעה לא תיראה חריגה לצופים.

אלא שהשימוש בטכנולוגיה לא נעלם מעיניהם של הגולשים, שהבחינו במראה הלא טבעי של חלק מהדמויות והעלו את הנושא לדיון ברשת.

בגמר התוכנית, שנערך אמש, זכה דניאל ברזילאי, חבר הנבחרת של עדן בן זקן, לאחר שגבר על שלושת הפיינליסטים האחרים.

למקום השני הגיע ייהלי עמוס אקוניס, חבר הנבחרת של סטטיק. בגמר השתתפו גם הראפרית שורטי, מהנבחרת של נועה קירל, והזמר לואי עלי, מהנבחרת של עידן רייכל.