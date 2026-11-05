לאחר שנים רבות שבהן עמד בראש ההנהגה הרוחנית של היישוב בית חג"י שבהר חברון, הרב משה רבינוביץ' צפוי לפרוש מתפקידו עם הגיעו לגיל 67.

בעקבות זאת החל היישוב בהליך לאיתור רב קהילה חדש, שילווה את התושבים ויוביל את העשייה התורנית והקהילתית בשנים הבאות.

ביישוב פרסמו קול קורא למועמדים לתפקיד, והדגישו כי הם מחפשים דמות רבנית שתשתלב בחיי הקהילה ותהיה שותפה להמשך התפתחותה.

"מחפשים רב להוביל את התורה והקהילה ולהיות חלק מהדרך המשותפת. בית חג"י הוא יישוב דתי לאומי בהר חברון המונה כ־150 משפחות, עם קהילה מגוונת רב גילאית ואידיאליסטית בצמיחה והתפתחות", נכתב בהודעה.

בבית חג"י מדגישים כי בחירת הרב הבא אינה מסתכמת באיוש תפקיד תורני, אלא נועדה למצוא מנהיג רוחני שיהיה מעורב בחיי התושבים ויוביל את הקהילה גם מבחינה חברתית.

במסגרת הדרישות לתפקיד ציינו ביישוב כי הם מחפשים "תלמיד חכם ברוח הציונות הדתית, פוסק ומנהיג רוחני לקהילה ולפרט, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, יוזם ומוביל מעורבות וקשר עם כלל התושבים והגילאים".

עוד נקבע כי על המועמד להיות בעל הסמכה לרבנות ולהתגורר ביישוב.