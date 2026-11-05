מאות טירוני חטיבת הנח"ל השתתפו השבוע במרוץ מיוחד לזכרו של סגן-אלוף רועי יוסף מרדכי הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה בינואר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל. במרוץ השתתפו גם מפקדי החטיבה ובני משפחתו של הקצין שנפל.

הטירונים רצו כשהם לבושים בחולצות הנושאות את דיוקנו של רועי ז"ל, במטרה להנציח את זכרו ולהעביר את מורשתו לדור הלוחמים הצעיר.

לצד הטירונים השתתפו במרוץ גם מפקד חטיבת הנח"ל, מפקד בסיס האימונים החטיבתי ומפקדים נוספים, שרצו יחד עם הלוחמים ובני המשפחה.

רגע מרגש במיוחד נרשם עם השתתפותם של בני משפחתו של רועי ז"ל, ובהם הוריו, אחיו ואחיותיו, לצד אלמנתו נטע ובתם המשותפת אורי, בת השלוש.

נטע היא בתו של האלוף במילואים יואב (פולי) מרדכי. לאחר נישואיהם בחר רועי להוסיף לשמו את שם משפחתה, מרדכי, כביטוי להערכה, לאהבה ולקשר העמוק שרקם עם משפחתה.

במהלך האירוע נשאה נטע דברים בפני מאות הטירונים והמפקדים, ושיתפה במסר שלדעתה היה בעלה מבקש להעביר ללוחמים הצעירים העושים את צעדיהם הראשונים בשירות הקרבי.

"חשבתי מה רועי היה אומר לכם", פתחה נטע. "תהיו טובים, מצטיינים בכל דבר שאתם עושים. כל פעולה קטנה וכל עשייה היא חלק מפסיפס גדול של שליחות, של אהבת הארץ ומולדתנו. שילוב של ניצחון הגוף והנפש חזק מכל דבר".