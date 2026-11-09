דביר עמר בשיחה עם הרב מרדכי גרינברג

הרב מרדכי גרינברג, נשיא ישיבת כרם ביבנה, מותח ביקורת נוקבת על היחס למדינת ישראל ולשירות הצבאי בחלקים מהציבור החרדי, וטוען כי הוא נובע בין היתר מחוסר היכרות עם מקורות יסוד במחשבת ישראל.

בריאיון לפודקאסט ערוץ 7 הוא מתנגד לקריאות להתנתקות מהמדינה ומהציבור החילוני, מספר על התפתחות מסלול ההסדר בישיבתו וחושף מדוע ביקש להסיר את חתימתו ממכתב רבנים נגד הקמת ממשלת מיעוט.

על רקע שנות המלחמה והדיון הציבורי בגיוס חרדים, הרב גרינברג מדגיש כי השירות הצבאי הוא חלק מהאחריות הלאומית של עם ישראל. לדבריו, התורה עצמה מחייבת היערכות צבאית ואינה מאפשרת להסתמך על ניסים. הוא מביא את פירוש הרמב"ן למפקד בני ישראל, שנועד לאפשר למנהיגים לדעת כמה לוחמים עומדים לרשותם. "התורה מלמדת אותנו לחיות בדרך טבעית, לא לסמוך על הנס", הוא אומר.

הרב מספר כי לאחר שיעור שהעביר בשבת ניגש אליו עורך מאחד מכתבי העת החרדיים והביע פליאה על המקורות שהציג. "אני ספרתי בערך עשרה מקורות שאתה הבאת. איך יכול להיות שאני לא שמעתי אפילו על אחד מהם?", שאל אותו האיש, ולדברי הרב אף תהה מדוע המקורות הללו אינם מוכרים לו. "אני חושב שהם צריכים ללמוד קצת יותר ספרי מחשבה, כדי להבין באמת מה קורה פה", אומר הרב גרינברג על הציבור החרדי.

לדבריו, הבעיה באה לידי ביטוי גם בתפיסה שלפיה מצוות יישוב הארץ אינה מחייבת שלטון יהודי. הוא מצטט דברים שהשמיע עורך של עיתון חרדי, שלפיהם אפשר לקיים את המצווה גם תחת שלטון זר, ודוחה אותם באמצעות דברי הרמב"ן על החובה שלא להשאיר את הארץ בידי אומה אחרת. "אם זה הבסיס, אז זו בעיה גדולה מאוד", הוא אומר.

הוא מתנגד גם לקולות הקוראים לציבור החרדי להתנתק מהמדינה ומהחברה החילונית ולחיות במסגרת קהילתית נפרדת. הרב גרינברג מזכיר מחלוקות היסטוריות סביב הקמת קהילות יהודיות נפרדות באירופה ומדגיש כי בעיניו אחדות העם אינה מותנית בהסכמה על כל השקפת עולם. "עם ישראל הולך תמיד ביחד", הוא אומר, ומביא מדברי ה"אור החיים" על גאולת ישראל.

בהמשך הריאיון מתייחס הרב להתפתחותה של ישיבת כרם ביבנה ולראשיתו של מסלול ההסדר. הוא מספר כי הרב חיים יעקב גולדוויכט הגיע לעמוד בראש הישיבה בהמלצת החזון איש, למרות התנגדות שהמהלך עורר בחוגים חרדיים. לדבריו, שילוב השירות הצבאי לא היה חלק מהתוכנית המקורית של הישיבה, אלא התפתח בעקבות דרישת התלמידים, שביקשו לשלב בין לימוד התורה לבין השירות.

אחת האמירות הבולטות בריאיון נוגעת למכתב רבנים נגד הקמת ממשלת מיעוט. הרב גרינברג מגלה כי תחילה הסכים לחתום עליו, אך לאחר שעיין שוב בנוסח חזר בו. לדבריו, הסעיף האחרון במכתב נשמע כהתרעה שעלולה להתפרש כהצהרה על מרד אם תוקם ממשלה כזאת. "זה היה נשמע כמין הצהרה של מרד", הוא אומר.

הוא מסביר כי בהחלטתו הושפע גם מזיכרונותיו מתקופת רצח יצחק רבין, אז כיהן כראש ישיבת כרם ביבנה והתמודד עם תגובות ציבוריות קשות בעקבות העובדה שיגאל עמיר למד בעבר בישיבה. הרב מדגיש כי לא הכיר כלל את עמיר. לאחר ששקל את הדברים, ביקש ממארגני המכתב: "תוציאו את השם שלי".

בנושא השירות המשותף בצה"ל מספר הרב על פגישה שקיים עם רבנים נוספים אצל סגן הרמטכ"ל. לדבריו, בפגישה ביקש להדגיש כי יש להתחשב באורח החיים ובחינוך של תלמידי הישיבות המתגייסים לצבא. הוא מציין כי אחת האפשרויות שעלו היא הרחבת הכשרתם של גברים לתפקידי פרמדיקים, כחלק מהניסיון להתמודד עם הקשיים הנוגעים לשירות המשותף.

לצד הסוגיות הציבוריות מספר הרב גרינברג, בן 84, על פעילותו בהעברת שיעורי אמונה בישיבות ובמדרשות ברחבי הארץ. לדבריו, הוא ממשיך לנסוע בעצמו בין מוסדות הלימוד, לעיתים לכמה שיעורים ביום אחד, למרות בקשות בני משפחתו לצמצם את הנסיעות.

הוא מסביר כי ההחלטה להרחיב את פעילותו נובעת מהצורך שהוא מזהה בהעמקת לימוד מקורות האמונה גם בציבור הדתי לאומי. "אני לוקח על עצמי את השליחות שלי", הוא אומר.