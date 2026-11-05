חנן פורת על 'מיזי יאהודי' על אבני חברון לפרשת חיי שרה

לקראת שבת פרשת חיי שרה, שבה מסופר על רכישת מערת המכפלה בידי אברהם אבינו, חשף אלי קפלן סרטון של הרב חנן פורת ז"ל, ממובילי מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובו סיפור מיוחד על אבני חברון ועל העקשנות המאפיינת את אנשי העיר.

בסרטון מספר הרב פורת על ביקור שערך בחברון יחד עם יהושע כהן, איש שדה בוקר ומי ששימש בעבר כשומר ראשו של ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון.

לאחר שביקרו במערת המכפלה, ישבו השניים בשוק המקומי ושוחחו עם אחד הערבים על סוגי האבנים שמהן בנויים בתי חברון. "תמיד יקר בעיניי לראות איך הדברים מתממשים במציאות החיה", פתח הרב פורת את סיפורו.

לדבריו, יהושע כהן, שדיבר ערבית שוטפת והכיר היטב את האזור, ביקש מהערבי להסביר על סוגי האבנים המקומיות.

הערבי הצביע על אבן המכונה "מיזי מלכה", אבן רכה יחסית ונוחה לחציבה, שלדברי פורת שימשה גם לבניית הכותל המערבי.

לאחר שהציג כמה סוגי אבנים נוספים, שאל אותו כהן על אבן קשה במיוחד. "לא נעים לי לומר לכם", השיב הערבי, "זה אנחנו קוראים מיזי יהודי. זה אבן היהודי".

כשנשאל מדוע זכתה האבן לשם הזה, הסביר: "היא קשה ועקשנית כמו היהודים". הרב פורת סיפר כי מדובר באבן קשה במיוחד לחציבה, ששימשה לבניית מבנים בחברון, ובהם גם מתחם מערת המכפלה.

בהמשך הסביר כי ההבדלים בין האבנים ניכרים גם לאחר מאות שנים. לדבריו, בעוד שאבני הכותל המערבי נשחקו עם השנים, אבני מערת המכפלה שמרו במידה רבה על צורתן המקורית.

"זה מדהים לראות במערת המכפלה איך שהאבנים נשארו כמו שהן, לא נשחקו", אמר. על אבני הכותל המערבי הוסיף בחיבה: "זה בסדר, הכותל זה הכותל, זה כמו פנים של אמא טובה".

את הסיפור חתם הרב פורת בהשוואה בין האבנים הקשות לבין המתיישבים היהודים בחברון. "אבני חברון, העקשניות כאלה, כמו החברונים", אמר, והוסיף: "באמת, אנשי חברון, איזה עקשנים אלה. עם כל העקשנות שלהם, לא היינו מגיעים לשום דבר".