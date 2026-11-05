עשר בעשר: על תשעה עשר המנדטים של ערביי ישראל | הרב ליאור חיים אנגלמן

הרב ליאור אנגלמן, ראש בית המדרש הקהילתי בכפר סבא, התייחס בשיעורו במסגרת "עשר בעשר" לתוצאות הבחירות ול-19 המנדטים שקיבלו המפלגות הערביות, והזהיר מפני האפשרות לשלב אותן בממשלה ומפני המשך ההתעלמות מבעיות יסוד בחברה הישראלית.

"אנחנו אחרי הבחירות, 19 מנדטים למפלגות ערביות", פתח הרב, והעלה את השאלה כיצד על מדינת ישראל להתמודד עם המציאות הפוליטית החדשה.

לדבריו, ישנם קולות, בעיקר במפלגת הדמוקרטים, הקוראים לשלב את המפלגות הערביות בשלטון בשם האזרחות המשותפת. הרב מתח ביקורת על הגישה ואמר: "זו כמובן הדרך הסלולה והבטוחה לממש את הרעיון שהמדינה הזאת איננה מדינה יהודית. אמנם יקראו לה מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל היא כבר לא תהיה כזאת".

בהמשך השווה הרב את התנהלות המדינה להורים המנסים להתמודד עם ילד שמציק לאחיו באמצעות המשפט "תתעלם והוא יפסיק". "זו שיטה שלא תמיד מוכיחה את עצמה", אמר. "כלומר, תתעלם, הוא יצמח, הוא יגדל, הוא ימשיך".

לטענתו, ישראל נקטה לאורך השנים גישה דומה מול חמאס, איראן וחיזבאללה, וגם ביחס לסוגיית ערביי ישראל. הרב טען כי קיימים בחברה הערבית זרמים שאינם מקבלים את קיומה של ישראל כמדינה יהודית, והתייחס למסרים במערכת החינוך הערבית וליחס לסמלי המדינה.

בהמשך הזהיר מפני השתלבות המפלגות הערביות במוקדי קבלת ההחלטות הביטחוניים, ובהם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לדבריו, ככל שכוחן הפרלמנטרי גדל, קשה יותר להמשיך להרחיקן ממוקדים אלה.

הרב הזכיר גם את המהומות בערים המעורבות במהלך מבצע שומר החומות, וסיפר על משפחה יהודית מלוד שנאלצה להגיע לביתו בעקבות האירועים. בהמשך מתח ביקורת על תגובותיהם של חלק מנציגי המפלגות הערביות לאחר טבח שמחת תורה.

הוא התייחס גם לפשיעה בחברה הערבית, והזהיר מפני התפשטות הנשק הבלתי חוקי, ארגוני הפשיעה והפרוטקשן ליישובים יהודיים. "כשאתם רואים את הרציחות בחברה הערבית, אל תדמיינו ותגידו, אה, בסדר, זה הם, זה שלהם. תתעלם והוא יפסיק. לא", אמר.

הוא הדגיש כי יש להבחין בין גורמים הפועלים נגד אופייה היהודי של המדינה לבין אזרחים ערבים המקבלים את זהותה ומבקשים להשתלב בה.

לדבריו, המדינה צריכה "לאפשר רמת חיים איכותית מאוד, שוויונית מאוד, טובה מאוד לערביי ישראל, שהם מקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

בסיום שב הרב לתוצאות הבחירות ואמר: "אני חושב שהבחירות האלה - קריאת השכמה. מה נעשה עם זה? צריך לבחור, אבל לא להתעלם. זה לא יפסיק".