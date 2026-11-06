מאפייה כשרה בבעלות יהודית במונטריאול שבקנדה ספגה נזק כבד בשריפה שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי, ועל פי החשד נגרמה מהצתה מכוונת. לפי דיווח ברשת CTV, מדובר בתקרית השנייה בתוך פחות מיומיים שבה נעשה ניסיון להצית את מאפיית מימימלון (Mimimelon), הממוקמת ברובע סן לורן בעיר.

משטרת מונטריאול מסרה כי צוותי החירום הוזעקו למקום סמוך לשעה 00:30, לאחר שהתקבל דיווח על שריפה בבית העסק. עם הגעתם גילו הכבאים כי הלהבות התפשטו בתוך המבנה.

"כאשר השוטרים ולוחמי האש הגיעו למקום, השתוללה שריפה בתוך המבנה", אמר דובר המשטרה, רפאל ברז'רון. "בזירה נמצאו חפצים שהובילו אותנו לחשוד שמדובר בהצתה".

ברז'רון אישר כי נזק כבד נגרם למאפייה, וכי בלילה הקודם, בסביבות השעה 23:30, התרחש במקום ניסיון הצתה נוסף. היחידה לחקירת פשעי שנאה הצטרפה לחקירה, לאחר שהמשטרה ציינה כי למאפייה "יש קשרים לקהילה היהודית".

ג'ני וולפסון, מבעלות המאפייה, סיפרה בריאיון ל-CTV על תחושותיה בעקבות האירוע. "זה נורא. זה הרסני. זה פוגעני. אנחנו מרגישים פגיעים", אמרה. "אנחנו מפחדים. אין מילים שיכולות לתאר את זה".

וולפסון תיארה את האירוע כ"סיוט", וסיפרה כי כשהגיעה למקום כבר השתוללה בו שריפה גדולה. "עד שהגעתי לכאן, הכול כבר עלה באש, ולוחמי האש נלחמו בשריפה במשך שעות", סיפרה.

לדבריה, אף שהאזור נחשב בדרך כלל לשקט, בתקופה האחרונה נפגעו כמה עסקים במתחם המסחרי ממעשי ונדליזם, ובהם ריסוס כתובות גרפיטי וניפוץ חלונות.

וולפסון חשפה גם כי בחודש ספטמבר האחרון הושמע איום אנטישמי מפורש כלפי המאפייה. לדבריה, אדם פתח את דלת בית העסק וצעק לעבר הנוכחים במקום.

"הוא פשוט צעק 'כל היהודים יישרפו', ואז ברח בריצה", סיפרה.

בעלת המאפייה ציינה כי לא דיווחה למשטרה על התקרית בזמן התרחשותה, אך בעקבות השריפה מסרה את הפרטים לחוקרים.

המשטרה ממשיכה בחקירת האירוע, בוחנת צילומים ממצלמות אבטחה וגובה עדויות מבעלי עסקים באזור. במקביל, פנתה לציבור בבקשה להעביר כל מידע שעשוי לסייע בזיהוי המעורבים.

מאז מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023 נרשמו במונטריאול תקריות אנטישמיות נוספות. בחודש אוגוסט האחרון נשרפה כליל מסעדת "נועם", מסעדה כשרה בעיר. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, אדם תועד סמוך למסעדה בעת פרוץ השריפה.

בחודש מרץ רוססו צלבי קרס על חזיתה של מסעדה כשרה אחרת במונטריאול.