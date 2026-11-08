הרב אמיר - היחס למחלוקות תלמידי חכמים

הרב אמיר ממן, ראש ישיבת דרך חיים בקריית גת, התייחס בשיעור שמסר לתלמידיו למחלוקות האידאולוגיות בין רבנים חרדים לרבני הציונות הדתית, והזהיר מפני זלזול בתלמידי חכמים בשל השקפותיהם.

בשיעור, שהתבסס על דברי הרב צבי יהודה קוק, עסק הרב ממן במחלוקות הנוגעות ליחס למדינת ישראל ולתהליך הגאולה.

"כשאתה מסתכל על מחלוקות בתוך עם ישראל, אז אצלנו זה חד בין החרדים, רבנים המכונים מה שנקרא חרדים", אמר, והתייחס למחלוקות "בין גדולי ישראל ביחס אל הגאולה, ביחס אל מדינת ישראל".

לדבריו, חילוקי דעות עמוקים אינם מצדיקים פגיעה בכבודם של תלמידי חכמים. כאשר מחלוקת גורמת לאדם "חלילה לבזות או לזלזל או להפחית בכבוד של אותו תלמיד חכם", הרי ש"הפסדת את האירוע. משהו חסר לך, משהו משובש אצלך, משהו מעוות אצלך".

בהמשך הדגיש כי החובה לכבד תלמידי חכמים אינה תלויה בהשתייכותם למחנה מסוים. "אל תתנה את כבוד התורה שלך להאם הרב הזה חושב כמוני או כמו הרבנים שלי, או שהוא לא חושב כמוני או כמו הרבנים שלי. כל תלמיד חכם באשר הוא, הוא גילוי של תורת השם, של השכינה", אמר.

הרב ממן מתח ביקורת על הגישה שלפיה אדם מכבד רק רבנים המחזיקים בהשקפת עולמו. "אם הוא חושב כמוני, אני מכבד אותו. אם הוא חושב כמו הרבנים שלי, כמו ההשקפה שלי, כמו הרב קוק, אז אני מכבד אותו", תיאר את התופעה.

בהמשך ציטט מדברי הרב צבי יהודה קוק נגד ביקורת פוגענית על תלמידי חכמים בעיתונות: "הם מבקרים תלמידי חכמים גדולי תורה ואת הרבנות הראשית בעיתונות, ולפעמים הדברים מגיעים לחירופים ולגידופים".

עוד הביא את דבריו: "הם מתיימרים לפעול לשם שמיים ולתיקון הדת, אבל בינתיים הם מהרסים".

עם זאת, הבהיר הרב ממן כי אין פסול בעצם קיומן של מחלוקות בין רבנים או בהבעת ביקורת עניינית על עמדותיהם.

"לא כל מחלוקת או ביקורת היא ביזוי", הדגיש. "אנחנו בעצם צריכים לדעת לא להיבהל מזה שיש מחלוקות בין תלמידי חכמים".

לדבריו, גם מחלוקות חריפות צריכות להתנהל מתוך כבוד הדדי: "יש מחלוקות בעם ישראל. גם המחלוקת נעשית בדרך של כבוד".

את דבריו חתם במסר של הרב צבי יהודה קוק: "כבוד כל תלמיד חכם הוא כבוד השם".