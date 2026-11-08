יו"ר ש"ס אריה דרעי פרש מרשימת מפלגתו לכנסת ה-26, ולא יכהן כחבר כנסת בקדנציה הקרובה.

לצד דרעי פרשו מהרשימה גם חבר הכנסת משה אבוטבול והמועמד דרור עמוס, במהלך שמביא לשינויים בהרכב נציגי ש"ס בכנסת החדשה.

בעקבות הפרישות ייכנסו לכנסת חברי הכנסת אוריאל בוסו ויוסי טייב, שנכללו ברשימת המפלגה.

דרעי מסר: "לנוכח המשימות והאתגרים הרבים העומדים לפנינו, בכוונתי לצאת לסיורי עומק מקיפים לאורכה ולרחבה של הארץ, לחזק את הקשר הישיר וההדוק עם השטח, עם הנציגים והפעילים ועם הציבור. לשם כך, ביקשתי וקיבלתי את הסכמת מועצת חכמי התורה לפנות את מקומי ברשימת ש"ס לכנסת לטובת הנציגים הצעירים, שכבר הוכיחו את עצמם בעשייה הפרלמנטרית".

הוא הוסיף כי "במקביל, אמשיך לכנס את ישיבת סיעת ש"ס מדי שבוע כסדרן, להנחות את חברי הכנסת ולפקח מקרוב על עבודת החקיקה והוועדות בכנסת. אמשיך לפעול כיו"ר תנועת ש"ס לאורם של מרנן ורבנן שליט"א, ויחד נמשיך להחזיר עטרה ליושנה, לשמור על עולם התורה ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל".

הפרישה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר דווח כי דרעי נפגש עם זקן חברי מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, על רקע המשבר בתנועה בעקבות תוצאות הבחירות.

לאחר הפגישה התברר כי דרעי צפוי לוותר על כהונתו כחבר כנסת, אך להמשיך לעמוד בראש ש"ס, בהתאם להכרעת רבני התנועה.

הרבנים הסבירו כי בתקופה שבה מתנהל מאבק ציבורי ומדיני על מעמדם של לומדי התורה, נדרשת הנהגה מנוסה שתוביל את התנועה.

לדבריהם, במערכה הנוכחית דרוש "הגנרל המנוסה ביותר לנצח על המערכה". עוד הדגישו כי על פי ההלכה ודברי הרמב"ם, דרעי אינו רשאי לנטוש את תפקידו בעיצומו של המאבק.

ברקע ההחלטה עומד המשבר הפנימי בש"ס בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת ה-26. המפלגה איבדה חמישה מתוך 11 המנדטים שהחזיקה בכנסת הקודמת, ונותרה עם שישה בלבד.

התוצאה עוררה ביקורת בקרב גורמים במפלגה ופעילים בתנועה, שהטילו על דרעי אחריות לכישלון האלקטורלי ודרשו ממנו להסיק מסקנות אישיות.

חלק מהפעילים טענו כי מי שהוביל את ש"ס לתוצאה הקשה נדרש לשאת באחריות ולפנות את מקומו, ולא להמתין עד שהביקורת הציבורית תדעך.

אלא שמועצת חכמי התורה בחרה להעניק לדרעי גיבוי והוא צפוי להמשיך להוביל את המפלגה גם מחוץ למשכן הכנסת.