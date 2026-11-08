תוצאות הבחירות המאכזבות במגזר החרדי מעוררות סערה וחשבון נפש פנימי נוקב בתנועת ש"ס: בראיון לרדיו 'קול חי', העביר איש ש"ס וראש עיריית אלעד לשעבר, צוריאל קריספל, ביקורת חריפה על תפקוד המפלגה והנהגתה בעת האחרונה.

לדבריו, השורש למשבר הנוכחי טמון באובדן זהות ובהתרחקות מדרכו ההיסטורית של מייסד התנועה, הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

קריספל ציין כי התנועה עברה תקופה מורכבת שבה ספגה מתקפות מבית ומחוץ, תוך שהושקע ממון רב בניסיון לסכסך את הציבור החרדי פנימה.

לדבריו, ש"ס נכשלה מלעמוד בפרץ ולומר בקול ברור כי יש לה דרך עצמאית המונחית על ידי גדולי ישראל, בעוד נבחרי ציבור מטעמה מעדיפים להיעלם "מתחת לרדאר", כלשונו.

עוד אמר: "בזמנו של מרן, אף אחד לא העז להשמיע את קולו או את דעתו - לא מהאגף הקיצוני ולא מהאגף הפשרני. מרן אמר את דברו, ובזה נגמר הסיפור".