מגיש גלי צה"ל איתי זילבר עדכן היום (שני) כי עבר אתמול ניתוח מוצלח להסרת גידול סרטני מהכבד. לדבריו, הניתוח הסתיים ללא סיבוכים, והרופאים לא זיהו עדות לממצאים נוספים.

"אתמול בבוקר עברתי ניתוח לכריתת הגידול מהכבד", כתב זילבר, והסביר כי מדובר בניתוח פשוט יחסית בזכות גודלו הקטן של הגידול, כשני סנטימטרים, ומיקומו בקצה השמאלי של הכבד.

הניתוח בוצע בשיטה לפרוסקופית, באמצעות ארבעה חתכים קטנים, ללא צורך בפתיחת הבטן.

זילבר סיפר כי שוחח הבוקר עם המנתח, שהביע שביעות רצון מתוצאות ההליך: "הם הצליחו להוציא את הגידול בלי סיבוכים ובלי הפתעות. ולא פחות חשוב מזה - הם לא רואים עדות כלשהי לממצא נוסף, או כמו שהוא מכנה את זה 'הבטן נקיה'. זה מאוד משמח".

למרות הצלחת הניתוח, זילבר הבהיר כי המאבק במחלה טרם הסתיים. לאחר תקופת התאוששות קצרה הוא צפוי לחזור לטיפולים בעוד כשבועיים עד שלושה שבועות.

"מדוע חוזרים? כי אני מוגדר כרוני וחוששים שהסרטן ירים את הראש בפעם הרביעית. אנחנו לא ניתן לו", כתב.