ארגון השמאל הקיצוני "שוברים שתיקה" נאלץ לתקן הערב (שני) פרסום שבו תקף בחריפות את אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, בעקבות כניסת משפחות יהודיות לבתים שנרכשו בפאתי יריחו.

בפרסום שהעלה הארגון לרשת X נטען כי דובר צה"ל הודיע על הסטת שלוש מחלקות חיילים לצורך אבטחת שמונה משפחות שנכנסו לבתים באזור.

"דובר צה"ל הוציא בשבוע שעבר הודעה על כניסה לא מתואמת של מתנחלים לבתים בעיר יריחו צמוד לשטח A", נכתב. "על פי ההודעה, צה"ל נאלץ להסיט לא פחות משלוש מחלקות של חיילים על מנת לאבטח אותם. שמונה משפחות מתנחלים, שלוש מחלקות חיילים. אם למישהו היה חסר קצת נטל".

בהמשך תקף הארגון את ההתיישבות באזור וטען כי המתיישבים הם שקובעים לצה"ל היכן להציב את כוחותיו: "נירמלנו כל כך את הפסיכוזה שבה מתנחלים קובעים לצה"ל איפה ישבו הכוחות שלו, שאף אחד לא שואל מה לעזאזל קורה כאן".

עיקר הביקורת הופנתה כלפי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בארגון טענו, בהסתמך על גורמים בצבא, כי בלוט ידע מראש על הכניסה המתוכננת, בעוד גורמים אחרים בצה"ל הופתעו ממנה: "בצבא טוענים שהם הופתעו ולא ידעו על כניסת המתנחלים. גורמים בצבא טוענים שהיה אדם אחד שלא הופתע בכלל - אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט".

לפי הטענה שהעלה הארגון, בלוט אף ביקש מהמתיישבים לשמור על הכניסה בסוד מפני גורמים בצבא, מחשש להשלכות משפטיות.

"אין יותר דיפ סטייט מזה", נכתב בפרסום. בארגון האשימו את בלוט בשיתוף פעולה עם המתיישבים ובהסתרת מידע מקצינים הכפופים לו "כי היה חשוב לו יותר להקים התנחלות נוספת באמצע עיר פלסטינית מאשכרה הביטחון בגזרה שלו ותיאום בין הקצינים של הכוחות בשטח".

בהמשך השתלח הארגון וכתב בחריפות: "אלוף פיקוד מרכז פועל נגד הצבא שמשלם לו משכורת".

אלא שבעקבות הפרסום החלו גולשים לתהות היכן הודעת דובר צה"ל שעליה הסתמך הארגון בתחילת דבריו. כשלוש שעות לאחר מכן פרסם "שוברים שתיקה" הבהרה שבה הודה כי ייחוס המידע לדובר צה"ל היה שגוי.

"שלוש המחלקות הוסטו לטובת אבטחת המתנחלים, לפי דיווחים בתקשורת ולא לפי הודעת דובר צה"ל, כפי שנכתב", מסר הארגון.

התקרית מגיעה כשבוע לאחר סערה נוספת סביב הארגון, בעקבות דברים שפרסמה הדוברת החדשה שלו, איילת קרויזר, על שירותה במערך דובר צה"ל.

קרויזר טענה כי במהלך שירותה הייתה שותפה לניסוח הודעות שהציגו לציבור תמונה מטעה של פעילות צה"ל בעזה וביהודה ושומרון.

בעקבות דבריה חשף העיתונאי אבישי גרינצייג כי קרויזר שירתה במדור התקשורת הכלכלית בדובר צה"ל, ולא במדור האחראי להודעות המבצעיות. גם העיתונאי דין שמואל אלמס, שעבד מולה במהלך שירותה, הטיל ספק בתיאור שהציגה.