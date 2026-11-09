הרב אליהו הכהן רוט, המזכ"ל הראשון של איגוד ישיבות ההסדר, מראשוני תלמידי ישיבת הכותל ומי שפעל במשך עשרות שנים לחיזוק החינוך התורני והקשר עם יהדות התפוצות, הלך לעולמו לאחר מאבק במחלה.

הרב רוט נולד וגדל בתל אביב. בצעירותו למד בישיבת נתיב מאיר בירושלים אצל הרב אריה בינה, ובהמשך בישיבת כרם ביבנה אצל הרב חיים יעקב גולדוויכט, שהסמיכו לרבנות ולהוראה.

לאורך השנים שמר על קשר קרוב עם רבותיו, ואף ערך את ספר בוגרי ישיבת כרם ביבנה, "יבנה וחכמיה".

לאחר מלחמת ששת הימים הצטרף לקבוצת תלמידים בוגרים מישיבת כרם ביבנה, שהגיעה לחזק את ישיבת הכותל בשנותיה הראשונות. בהמשך הוסמך לרבנות גם בידי רבה של ירושלים הרב יצחק ז'ולטי והרב הראשי לישראל הרב איסר יהודה אונטרמן.

כבר בגיל צעיר נשלח על ידי רבו, הרב אריה בינה, להקים ישיבת בת של נתיב מאיר במושב נחם, ושימש כראש הישיבה.

בהמשך יצאו הרב רוט ורעייתו לשליחות חינוכית בדרום אפריקה מטעם בני עקיבא. במהלך שליחותם פעלו לחיזוק החינוך היהודי והזיקה לישראל, ופעילותם תרמה גם לעלייתם של בני הקהילה ארצה.

עם שובו לישראל מונה הרב רוט למזכ"ל הראשון של איגוד ישיבות ההסדר. במסגרת תפקידו פעל לביסוס מסלול ההסדר ולהתאמת השירות הצבאי לצורכיהם של תלמידי הישיבות, תוך עבודה מול ישיבות ברחבי הארץ.

בהמשך מילא תפקידים בסוכנות היהודית, ניהל את האגף הדתי במחלקות שונות והוביל תוכניות חינוכיות וציוניות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. בין היתר עסק בשליחת אנשי חינוך ובהבאת סטודנטים יהודים לתקופות לימוד בישראל.

הרב רוט היה גם מראשוני היוזמים להבאת קבוצות לשבת פרשת חיי שרה בחברון, ופעל לחיזוק פעילות ארגון הסטודנטים היהודי "הלל" בקמפוסים ברחבי העולם.

בעקבות פטירתו ספדו לו רבנים וחברים שליוו אותו לאורך השנים. הרב אביגדור נבנצאל נפרד ממנו במילים: "נעמת לי מאוד אחי, תחסר לי". הרב יעקב כץ תיאר את גדלות נשמתו ואת הייסורים שעבר בשנותיו האחרונות: "נשמתך היתה כה גדולה, מעולם האצילות, והיא עלתה לשמי מעלה כבר כמה שנים".

הרב יצחק שילת, שהיה שותף לשנותיה הראשונות של ישיבת הכותל, אמר כי "הרב רוט היה מעמודי התווך, שהחזיקו את הישיבה". הרב יצחק הלוי תיאר אותו כ"הארי שבחבורה, ברוך הכשרונות מכל חברינו".

הרב אמנון שוגרמן סיפר על מנהגו של הרב רוט לסדר בעצמו מדי לילה את השולחנות והכיסאות בבית המדרש, לאחר שהתלמידים הלכו לישון, כדי שיוכלו לפתוח את יום הלימודים בסביבה מסודרת.

הרב אברהם ריבלין תיאר אותו כאדם ששילב לימוד תורה עם עשייה ציבורית ודאגה לזולת: "חבר ועוזר ודואג. תלמיד חכם שלא ספון רק בד' אמות של הלכה. אכפתי ומסור ומי שכיף להיות איתו".

בהתייחסו לאישיותו הוסיף הרב ריבלין כי הרב רוט נהג לברך את עם ישראל באהבה, לא רק כאופן אמירת הברכה אלא גם כתוכנה: "תמיד מברך באהבה שתהיה לכולם אהבה".