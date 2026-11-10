הכנסת ה-26 תיפתח היום (שלישי) בישיבה חגיגית במליאת הכנסת, שבמהלכה יצהירו 120 חברי הכנסת אמונים. בטקס ישתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד בכירי המדינה ובני משפחותיהם של חברי הכנסת.

אחד הרגעים המרכזיים בטקס יהיה קריאת מזמור קכ"ב בספר תהילים על ידי אבי הרוש, אביו של סמל ריף הרוש ז"ל, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה באפריל 2024. במהלך הישיבה יוקרנו על מסכי המליאה קטעים מהכרזת העצמאות בקולו של דוד בן גוריון, ובסיומה תבצע להקת הילדים "פרחי אשקלון" את המנון המדינה, "התקווה".

ההכנות לטקס יחלו כבר בשעה 8:00 בבוקר, עם הגעתם של חברי הכנסת למשכן. לנבחרי הציבור יוצמד פרח חגיגי לדש הבגד, והם יוכלו להצטלם עם בני משפחותיהם במתחם שהוכן במיוחד לאירוע. בנוסף, תצולם תמונתו הרשמית של כל חבר כנסת, שתשמש בפרסומי הכנסת ובלוחות הנוכחות לאורך כהונתו.

את פני חברי הכנסת יקבלו גם הרובוטים "מר וייל" ו"גברת שאגאל", שהצטרפו לאחרונה לצוות ההדרכה של מרכז המבקרים בכנסת.

בשעה 15:20 ייפתח הטקס הרשמי ברחבת המשכן. נשיא המדינה הרצוג יגיע למקום בליווי שיירת אופנועים ופרשים רכובים על סוסים, ויתקבל על ידי יו"ר הכנסת אוחנה.

משמר הכנסת יקיים מצעד כבוד בליווי תרועות חצוצרה של תזמורת צה"ל, ולאחר הנפת נס הנשיא יסקרו הרצוג ואוחנה את משמר הכבוד. בהמשך יניח הנשיא זר לרגלי הגלעד לזכר חללי מערכות ישראל והאנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה ברחבת הכנסת.

לאחר הטקס ברחבה יגיעו הנשיא ויו"ר הכנסת למבואת לשכת היושב ראש, שם יחתום הרצוג בספר הנשיאים, שבו נוהגים נשיאי המדינה לכתוב ברכה לכנסת הנכנסת.

בשעה 16:00 תיפתח הישיבה החגיגית במליאה. מזכיר הכנסת, דן מרזוק, יכריז "כבוד הנשיא", והנוכחים יקומו על רגליהם לקול שלוש תרועות חצוצרה.

הנשיא הרצוג יפתח את הישיבה בשלוש נקישות פטיש ויישא דברים. לאחר מכן יזמין את יו"ר הכנסת אוחנה להצהיר אמונים ויעביר אליו את ניהול הישיבה.

בתום דבריו של אוחנה יחל טקס הצהרת האמונים של חברי הכנסת. מזכיר הכנסת יקרא בשמו של כל אחד מ-120 הנבחרים, והם יקומו בזה אחר זה ויצהירו: "מתחייב / מתחייבת אני".

לאחר סיום הישיבה ייערך בטרקלין שאגאל הצילום המסורתי של ראשי הרשימות שנבחרו לכנסת. באירוע יישאו דברים יו"ר הכנסת אוחנה וראש הממשלה נתניהו, והזמר הראל סקעת יבצע את השירים "הנני כאן" ו"דרך ארוכה".

האירועים ייחתמו בברכה על היין שיישא יו"ר הכנסת ובהרמת כוסית חגיגית לכבוד פתיחת כהונתה של הכנסת ה-26.