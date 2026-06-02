מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ברוב של 65 חברי כנסת מול 47 מתנגדים.

לאחר האישור, תוחזר ההצעה לדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

יישום החוק יאפשר לממשלה למנות תובע כללי חדש, בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה הנוכחית גלי בהרב-מיארה, שיחזיק בסמכות לשקול מחדש את כתבי האישום שהוגשו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"מוצע לפצל את התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים - יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי", נכתב בהודעה הרשמית מטעם הכנסת. לפי ההצעה, התובע הכללי יעמוד בראש התביעה הכללית ויחזיק בכלל הסמכויות בתחום המשפט הפלילי. מנגד, היועץ המשפטי לממשלה יחזיק ביתר הסמכויות המשפטיות, יעמוד בראש מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ובראש פרקליטות המדינה שאינה עוסקת בתחום הפלילי.

בנוסף "מוצע להסדיר את אופן מינויו, תנאי כשירותו ותקופת כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה, ולקבוע כי הוא ימונה בידי הממשלה לפי המלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכי כהונתו תהיה כתקופת כהונת הממשלה שמינתה אותו. עוד מוצע להסדיר את התנאים לתום כהונתו, את העילות להעברתו מכהונה ולהשעייתו, ואת מינוי המשנה שישמש כממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה".

לפי נוסח הצעת החוק, "היועץ המשפטי לממשלה יסייע לממשלה בהגשמת מדיניותה ויעדיה במסגרת הדין וייתן ייעוץ משפטי לכל גורמי הרשות המבצעת. עוד מוצע להסדיר את מעמדן של חוות הדעת המשפטיות, כך שככלל גורמי הרשות המבצעת יראו אותן כמשקפות את הדין הקיים, אך אם הממשלה תראה טעם לכך, היא לא תהיה חייבת להתייחס לחוות דעת מסוימת כמשקפת את הדין, ותהיה רשאית לפטור את כל גורמי הרשות המבצעת מחובה זו".

בכל הנוגע לייצוג בבתי המשפט, "מוצע להסדיר את ייצוג המדינה בערכאות ולקבוע כי היועץ המשפטי לממשלה יציג את עמדת המדינה בהליכים לפני בית המשפט ויסייע בהגשמת מדיניות הממשלה ויעדיה. בתוך כך, הסמכות לקביעת עמדת המדינה בהליכים משפטיים תהיה נתונה לממשלה, ובמקרים בהם היועץ יהיה סבור שלא ניתן להציג את עמדת המדינה שנקבעה, או שהשר הנוגע בדבר יהיה סבור כי עמדת המדינה לא תיוצג כראוי - הממשלה תהיה רשאית לקבוע כי עמדת המדינה תוצג באמצעות עורך דין אחר".

במקביל, הצעת החוק מסדירה גם את תנאי מינויו וכהונתו של התובע הכללי. הוא ימונה על ידי הממשלה מתוך רשימת מועמדים שתמליץ עליה ועדה ציבורית, לתקופת כהונה אחת בלבד שתימשך שש שנים. החוק מגדיר את התנאים לסיום כהונתו, העילות להעברתו מתפקידו או להשעייתו, ואת מינוי המשנה הבכיר כממלא מקומו. בנוסח החוק מודגש כי התובע הכללי יהיה עצמאי לחלוטין בשיקוליו ובהחלטותיו, ולא תהיה עליו מרות מלבד מרותו של החוק.

אתמול נשאה בהרב-מיארה נאום תקיף וחריף בטקס פתיחת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת, שבו הציגה ביקורת נוקבת על המהלכים המקודמים נגד מערכת המשפט ובין היתר מתחה ביקורת על חוק הפיצול.

היועמ"שית טענה כי אינו שינוי ארגוני טכני אלא ריסוק המעמד המקצועי והעצמאי של היועץ המשפטי לממשלה ושל התובע הכללי, תוך יצירת מנגנונים למיסוד השפעה פוליטית בתיקים קונקרטיים.

היא ציינה כי מהלך זה משליך לפח ההיסטוריה את לקחי פרשת בר-און חברון ומסקנות ועדת שמגר, אשר שללה לחלוטין את רעיון הפיצול וקבעה כי שומרי הסף חייבים ליהנות מאי-תלות בדרג הפוליטי.