עוד לפני שנכנסה לתפקיד, מינויה המיועד של לירן אבישר בן חורין, חברת הכנסת הנכנסת מטעם מפלגת "ביחד", לראשות ועדת הכספים מעורר סערה ושאלות בנוגע לניגודי עניינים אפשריים.

ראשי מפלגות האופוזיציה הודיעו היום (שלישי) על הסכמות בנוגע לחלוקת תפקידי המפתח בכנסת ה-26, ובהן הצבתה של אבישר בן חורין לתפקיד יו"ר ועדת הכספים.

המינוי מעורר ביקורת הן בשל היעדר ניסיון פרלמנטרי והן בשל עיסוקיו של בעלה, איתי בן חורין, המחזיק ב-50% ממשרד הייעוץ והתקשורת "בן חורין אלכסנדרוביץ'", העוסק ביחסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים וקמפיינים.

העיתונאי שלמה טייטלבאום מ"כלכליסט" הצביע על שורה של תחומים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים בשל לקוחות המשרד.

לדבריו, בתחום הפיננסים נמנים עם לקוחות המשרד בנק מזרחי, אלטשולר שחם וחברת כאל. בתחום המזון מדובר בחברת שטראוס, שעשויה להיות מושפעת מרפורמות הנוגעות ליוקר המחיה.

תחומים נוספים שעלולים לעורר קשיים הם האנרגיה, בשל הקשר לחברת סולאראדג', והנדל"ן, בשל חברת אשטרום.

טייטלבאום הבהיר כי חברי הכנסת אינם מחויבים בחוק לערוך הסדר ניגוד עניינים. לדבריו, כללי האתיקה של הכנסת אוסרים על חברי הכנסת להעדיף עניין אישי ומחייבים גילוי נאות במקרים המתאימים. במקרים מסוימים חברי כנסת אף נמנעים מהצבעה בשל עניין אישי.

טייטלבאום ציין כי כאשר אבישר בן חורין כיהנה כמנכ"לית משרד התקשורת, בעלה ויתר על לקוחות מתחום התקשורת, והיא התחייבה שלא לעסוק בנושאים הנוגעים ללקוחות מהותיים של משרדו.

ממפלגת "ביחד" נמסר בתגובה: "לירן אבישר בן חורין תיכנס לתפקידה ותפעל למען הציבור הישראלי על פי חוק וכללי מנהל תקין, לרבות בהיבטי הסדר ניגוד עניינים, כפי שעשתה בכל תפקידיה הציבוריים בעשרים השנים האחרונות, וביניהם מנכ"לית משרד התקשורת וראש מטה מנכ"ל משרד רה"מ".

לאחר פרסום התגובה מתח העיתונאי אבישי גרינצייג ביקורת חריפה על המינוי: "זו תשובה חלשה. ברור שהיא תחתום על הסדר ניגוד עניינים, אבל עוצמת ניגוד העניינים כל כך גדולה ורחבה שזה כמו למנות את עורך הדין של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה".

גרינצייג הוסיף כי אילו הקואליציה הנוכחית הייתה ממנה יו"ר ועדת כספים עם היקף דומה של ניגודי עניינים כלכליים, כלי התקשורת הכלכליים והפוליטיים היו עוסקים במשך ימים בשאלת התאמתה לתפקיד.