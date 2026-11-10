המשטרה ל העבירה היום (שלישי) לפרקליטות חוות דעת שלפיה לא נמצאו עבירות ביטחוניות בפרשת החשדות לזיופי בחירות, ואף לא זוהתה עבירה בתחום מימון הבחירות.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הבדיקה המשטרתית התמקדה בעיקר בסוגיית מימון המפלגות, אולם גם בתחום זה לא התגבשה תשתית לעבירה.

גורם במשטרה התייחס לפער בין הפרסומים שליוו את הפרשה לבין הממצאים שעלו בבדיקה, ואמר כי "החשדות פחותים ממה שפורסם".

בליכוד מתחו ביקורת חריפה על התנהלות רשויות האכיפה וטוענים כי תלונות הנוגעות לאי-סדרים בבחירות טרם זכו לבדיקה.

מנהל מטה טוהר הבחירות בליכוד, שגיא קייזלר, מסר כי לפני יותר משבוע הועברו ללשכת מפכ"ל המשטרה 1,281 תלונות מפורטות, הכוללות לטענתו עשרות מקרים המעלים חשד לשוחד בחירות במגזר הערבי.

לדברי קייזלר, אף אחת מהתלונות שהוגשו לא נבדקה עד כה. "המשטרה לא צריכה לחפש תירוצים - היא פשוט צריכה להרים את הכפפה ולהתחיל לחקור".