שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הועבר מביתו הפרטי למגורים בבסיס צבאי בעקבות איומים על חייו המיוחסים למשטר האיראני. כך דיווח הלילה (רביעי) העיתון "ניו יורק טיימס", בהסתמך על שלושה מקורות המעורים בפרטי המקרה.

על פי הדיווח, סוכנויות המודיעין האמריקניות מעריכות כי בשבועות האחרונים חלה התקדמות בתוכניות איראניות להתנקש בבכירים אמריקניים המכהנים כיום בממשל ובכאלה שכיהנו בו בעבר. מידע מודיעיני הנוגע לאיומים על בסנט היה אחד הגורמים שהובילו להערכה זו, כך מסרו המקורות ששוחחו עם העיתון בעילום שם.

בסנט נחשב לאחד היעדים הבולטים של המשטר בטהרן בשל מעורבותו המרכזית במדיניות הסנקציות שמוביל ממשל הנשיא דונלד טראמפ נגד איראן. מאז חודש אוגוסט הוא עומד בראש המאמצים להחרפת הלחץ הכלכלי על הרפובליקה האסלאמית, הכוללים הרחבת הסנקציות והגבלות על נתיבי סחר המשמשים את המשטר.

הצעדים שמוביל משרד האוצר האמריקני נועדו לצמצם את יכולתה של איראן לממן את פעילותה, תוך התמקדות במקורות ההכנסה של משמרות המהפכה. לארגון השפעה משמעותית הן על המערכת הצבאית האיראנית והן על חלקים נרחבים מכלכלת המדינה.

בשלב זה לא פורסמו פרטים מדויקים על אופי האיומים נגד בסנט או על מידת חומרתם. עם זאת, גורמים אמריקניים הזהירו כי איראן ממשיכה לקדם תוכניות לפגיעה אישית בגורמים שהיא מגדירה כאויביה.

הרשויות בארצות הברית זיהו בעבר איומים ממוקדים שנחשבו לאמינים, ובהם תוכנית איראנית לכאורה לגייס מתנקשים לצורך רציחתו של טראמפ במהלך מערכת הבחירות לנשיאות בשנת 2024.

לצד החשש מהתנקשויות ממוקדות, גורמים רשמיים בארצות הברית מעריכים כי יכולתה של איראן לבצע מתקפות נרחבות בשטח האמריקני או מחוץ לגבולותיה נותרה מוגבלת.

דובר משרד האוצר האמריקני מסר בתגובה לפרסום כי בסנט "לא יירתע מאיומי המשטר האיראני", והבהיר כי שר האוצר ימשיך להוביל את מאמצי הממשל להגברת הלחץ הכלכלי על טהרן.

