שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה (חמישי) בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי הוא אינו בטוח כיצד יצליחו הנציגים האיראנים בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק לשוב לביתם, זאת בעקבות הסנקציות האמריקניות הקשות ששיתקו את רשת התעופה הבינלאומית של איראן.

"במסגרת המערכה הכלכלית שלנו, אנחנו מפעילים על האיראנים לחץ חסר תקדים", אמר בסנט, שהעריך כי כ-80% עד 90% מטיסות החוץ של איראן הושבתו. השר הזהיר עוד קודם לכן כי חברות תעופה זרות שיספקו שירותים לחברות איראניות ייחשפו לסנקציות משניות מצד וושינגטון.

לדברי בסנט, ארצות הברית ממוקדת גם בפגיעה ברשתות המימון של המשטר: "הבהרנו לכולם - למממנים ולגופים שמנהלים עסקים עם איראן - שאנחנו יודעים מי הם ונפעל נגד החברות וחשבונות הבנק שלהם באופן יומיומי".

בסנט התייחס גם למאמצים להבטיח את תנועת הנפט במצר הורמוז למרות הסגר על הנמלים האיראניים. הוא ציין כי הצי האמריקני מסייע לאבטח מעבר של כ-10 עד 17 מיליון חביות נפט ביום, לעומת כ-20 מיליון חביות שעברו במצר לפני פרוץ העימות, דבר שתורם להורדת מחירי הנפט.

הוא תיאר את מהלכי הלחץ של ארצות הברית כשילוב מתוכנן של צעדים צבאיים וכלכליים שהביאו לדחיקת המשטר האיראני לפינה: "העולם עוד לא ראה דבר כזה. חווינו שבועות של פעילות צבאית לצד סגר ימי, וכעת נפתח מאמץ חסר תקדים לחנק פיננסי".

באשר להמשך, ציין בסנט כי אינו יודע כמה זמן יידרש עד שהלחץ יוביל לתוצאות, אך הציג שלושה תרחישים אפשריים: קריסה פנימית של המשטר, התקוממות עממית של העם האיראני, או הגעה להסכם שאיראן תיאלץ לעמוד בו. "בפעם הקודמת הם הפרו את ההבנות והחלו לתקוף ספינות במצר", סיכם בסנט. "אם ייחתם הסכם הפעם, אני מבטיח שיהיה עליהם לעמוד בו".

