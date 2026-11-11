קואה שארפ, תינוק בן 11 חודשים מדרום קרוליינה, חולץ בריא ושלם לאחר שהיה מתחת לאדמה במשך 24 שעות.

החיפושים אחר שארפ התינוק החלו ביום שני אחר הצהריים. הוא נשאר תחת השגחת אביו, לאחר שהאם יצאה לסידורים.

אישה שהייתה אמורה להגיע לביתם של בני הזוג על מנת לסייע בטיפול בתינוק, גילתה עם הגעתה כי האב והתינוק נעלמו.

לאחר שעות של חיפושים נמצא האב, אך ללא התינוק, והוא סירב לומר היכן השאיר את התינוק בן 11 החודשים.

צוות של מעל למאה אנשי כוחות חילוץ והצלה החלו בחיפושים נרחבים באזור ביתם של בני הזוג, בניסיון לאתר את התינוק שננטש.

24 שעות לאחר תחילת החיפושים, הבחינו חלק מאנשי ההצלה בערימת עפר שנראתה "כאילו נחפרה לאחרונה" בתוך אזור מיוער.

הם החלו לחפור באדמה, ומצאו כלוב גדול לכלבים עטוף במגבת גדולה. בתוך הכלוב, מתחת לאדמה, הם שמעו קול בכי של תינוק.

לאחר שהסירו את המגבת, הם מצאו את שארפ בתוך הכלוב, 24 שעות לאחר שנקבר מתחת לאדמה ע"י אביו.

"אין ספק שאלוהים טוב. ממש לפני רגעים ספורים מצאנו את קואה שארפ הקטן, בן 11 חודשים, קבור בחיים, נאבק על חייו ובוכה. זה היה קול הבכי המשמח ביותר ששמעתם אי פעם מתינוק", אמר השריף המקומי ג'יי קון במסיבת עיתונאים. התינוק הועבר לקבלת טיפול רפואי, ואביו נעצר על ידי הרשויות.