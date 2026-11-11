רעידת אדמה בעוצמה 4.5 התרחשה היום (רביעי) באזור מפרץ אילת והורגשה בעיר וביישובי הסביבה.

בעקבות הרעידה הופעלו התרעות פיקוד העורף, נגרם נזק קל בנמל התעופה רמון והפעילות בו הופסקה זמנית. בהמשך, לאחר בדיקות תשתית וסריקות, חזר נמל התעופה לפעילות מלאה.

על פי הודעת המכון הגאולוגי, הרעידה התרחשה בשעה 11:24:55. ההתרעות הופעלו באזור אילת והערבה במטרה לאפשר לתושבים לצאת ממבנים ולהגיע לשטח פתוח.

בעקבות הרעידה דווח על נזקים קלים בנמל התעופה רמון, בעיקר לזכוכיות. בשלב הראשון הוקפאו ההמראות בנמל התעופה רמון, ומטוס של חברת ארקיע שהיה באוויר עוכב והונחה שלא לנחות בשדה.

בהמשך הודיעה רשות שדות התעופה כי לאחר השלמת הסריקות ובדיקות התשתית, נמל התעופה חזר לפעילות מלאה.

לאחר רעידת האדמה פרסם פיקוד העורף הודעה לתושבי אילת והערבה, ולפיה ניתן לשוב לבתים. "בהמשך לרעידת האדמה, הינכם יכולים לחזור לבתים שלא נגרם להם נזק נראה לעין. במקרה שתתרחש רעידת אדמה נוספת, יש לפעול על פי ההנחיות ולהגיע למקום בטוח באופן מיידי", נמסר.

תושב אילת, שמעון אלגרבלי, סיפר לחדשות 12 על רגעי הבהלה בעקבות הרעידה וההתרעות שהופעלו בעיר. "אני בפארק עם הנכדות, כל בית הספר וכל התלמידים פה בחוץ. יש הרבה שהרגישו פה", סיפר.

לדבריו, בתחילה סבר כי מדובר בהתרעה מפני ירי טילים: "הייתה התרעה כמו של טילים, כבר באתי לרוץ למקלט ואז כרזו שזאת רעידת אדמה. הופתענו. זה היה מבהיל, ההפתעה הזאת וההתרעה. כל הילדים פה בחוץ".

ההתרעות הופעלו באמצעות מערכת ההתרעה הייעודית של פיקוד העורף, שנועדה להזהיר את הציבור מפני רעידות אדמה ולאפשר נקיטת פעולות מצילות חיים.

מדובר בפעם הראשונה שבה פיקוד העורף מפעיל התרעת אמת מפני רעידת אדמה בשטח ישראל, מאז נכנסה מערכת ההתרעה לפעילות לפני כחמש שנים.

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בעת קבלת התרעה על רעידת אדמה יש לצאת מיד ממבנים לשטח פתוח, ככל שניתן לעשות זאת בבטחה.