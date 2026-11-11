סגירת מעגל מרגשת התרחשה בשבוע שעבר בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כאשר רונן פוקסמן, מנהל התוכנית הלאומית לעליית רופאים בארגון "נפש בנפש", נזקק לטיפול רפואי דחוף וגילה כי הרופא שמטפל בו הוא עולה חדש שאותו ליווה באופן אישי בדרכו לישראל.

פוקסמן עבר בשבוע שעבר ניתוח לב מורכב. לאחר ששוחרר לביתו, התפתח סיבוך רפואי שבעקבותיו נאלץ להתפנות בדחיפות באמבולנס בחזרה לבית החולים הדסה עין כרם.

עם הגעתו לבית החולים הופתע לגלות כי הרופא שקיבל אותו הוא ד"ר איתן ברנדלר, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה בהדסה עין כרם, שעלה לאחרונה לישראל.

במשך חודשים ארוכים ליווה פוקסמן את ברנדלר בתהליך עלייתו ארצה. במסגרת תפקידו סייע לו יחד עם צוות הארגון להתמודד עם הליכי הרישוי הרפואי בישראל, להשלים את ההכנות לקראת העלייה ולהשתלב בעבודה בבית החולים.

כעת התחלפו התפקידים: הרופא שקיבל סיוע מפוקסמן היה זה שהעניק לו טיפול רפואי בשעת הצורך.

פוקסמן מנהל את התוכנית הלאומית לעליית רופאים, שבה שותף ארגון "נפש בנפש" לצד משרדי העלייה והקליטה, הבריאות והנגב והגליל.

התוכנית נועדה לסייע לרופאים יהודים מרחבי העולם המבקשים לעלות לישראל ולהמשיך את הקריירה הרפואית שלהם במערכת הבריאות המקומית.

במסגרתה מקבלים הרופאים ליווי אישי לאורך תהליך העלייה, סיוע בהליכי הרישוי המקצועיים וחיבור להזדמנויות תעסוקה בבתי החולים ובמוסדות הרפואיים ברחבי הארץ.

עבור פוקסמן, המפגש הבלתי צפוי עם ד"ר ברנדלר המחיש באופן אישי את משמעות עבודתו.