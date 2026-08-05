התכנית הלאומית לעליית מורים בהובלת ארגון "נפש בנפש"

על רקע המחסור המתמשך במורים במערכת החינוך, הודיעו היום (רביעי) משרד החינוך, משרד העלייה והקליטה וארגון "נפש בנפש" על השקת תוכנית לאומית חדשה לעידוד עלייתם של מורים מצפון אמריקה ושילובם במערכת החינוך בישראל.

התוכנית מיועדת למורים זכאי חוק השבות מארצות הברית ומקנדה, ותלווה אותם כבר משלב בחינת האפשרות לעלות לישראל ועד להשתלבותם בפועל בבתי הספר.

במסגרת המהלך יוסרו חסמים בירוקרטיים ומקצועיים, ותתאפשר התחלת הליכי ההכרה בתעודות ההוראה, בתארים האקדמיים ובוותק המקצועי עוד לפני העלייה ארצה.

במשרד החינוך מציינים כי המהלך נועד לתת מענה למחסור במורים, בעיקר במקצועות כמו אנגלית, מתמטיקה, מדעים ושפה, ובאזורים שבהם קיים מחסור בכוח הוראה. לצד הגדלת מספר המורים, מבקשת התוכנית גם להתאים בין הכשרתם וניסיונם של העולים לבין צורכי בתי הספר ברחבי הארץ.

התוכנית צפויה לצאת לדרך כבר במהלך השנה הקרובה, במטרה לאתר מאות מורים הנמצאים בתהליכי עלייה ולהוביל את קליטתם לקראת שנת הלימודים תשפ"ח. במקביל יקודמו הליכי ההכרה במועמדים נוספים, כאשר משרד החינוך ישבץ את המורים בהתאם למקצועם, ניסיונם, אזור מגוריהם וצורכי מערכת החינוך.

המודל שעליו מבוססת התוכנית נשען על התוכנית הלאומית להעלאת רופאים, שהושקה בשנת 2024. לפי הנתונים שהציגו השותפים למיזם, בשנתיים הראשונות ליישומה עלו לישראל יותר מאלף רופאים מרחבי העולם, לאחר שהליכי הרישוי שלהם הונגשו עוד במדינות המוצא.

במסגרת התוכנית החדשה יתקיימו ברחבי ארצות הברית וקנדה ירידי תעסוקה ייעודיים למורים, לצד וובינרים, מפגשי חשיפה וחוגי בית. בנוסף יוקמו מאגר מועמדים ומאגר משרות שיחברו בין בתי הספר בישראל לבין אנשי החינוך המעוניינים לעלות.

המעטפת שתינתן למשתתפים תימשך גם לאחר העלייה ותכלול סיוע בקליטה ובהשמה, הכוונה להשלמות מקצועיות, חיזוק השפה העברית, תוכנית חונכות בהובלת מורים עולים ותיקים וליווי גם לבני משפחותיהם.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר אמר כי התוכנית תאפשר למורים להשתלב במקצועם כבר עם עלייתם ותתרום במקביל לחיזוק מערכת החינוך.

לדבריו, הצלחת תוכנית הרופאים הוכיחה כי הסרת חסמים והכרה מקצועית מוקדמת מאפשרות קליטה מהירה ואיכותית של עולים, והביע תקווה להרחיב בעתיד את המיזם גם לקהילות יהודיות נוספות.

שר החינוך יואב קיש הגדיר את המחסור במורים כאחד האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך, ואמר כי התוכנית היא חלק משורת צעדים שנועדו להרחיב את כוח ההוראה, למשוך אנשי חינוך איכותיים ולהעניק מענה למחסור במקצועות ובאזורים שבהם הוא בולט במיוחד.

גם יו"ר "נפש בנפש", טוני גלברט, אמר כי לאחר הצלחת התוכנית להעלאת רופאים, הוחלט ליישם מודל דומה גם בתחום החינוך, במטרה לחזק את מערכת החינוך באמצעות עלייתם של אנשי מקצוע מנוסים ואיכותיים.

"המטרה שלנו היא להביא לישראל אנשי חינוך איכותיים, ללוות אותם בתהליך הקליטה וההשתלבות, ולהוכיח שגם העלייה יכולה להיות חלק מהפתרון לאתגרים הלאומיים של המדינה", חתם.