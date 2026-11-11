סמוטריץ': "אפשר להגיע להבנות. ראש הממשלה נתניהו וח"כ איזנקוט – שבו ביחד וסכמו על קווי יסוד

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עורר היום (רביעי) סערה במליאת הכנסת, לאחר שהתעמת עם חברי האופוזיציה במהלך נאומו ותקף בחריפות את האפשרות להקמת ממשלה שתישען על קולות הסיעות הערביות.

בפתח דבריו התייחס סמוטריץ' לטענות נגד נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול בכנסת, והדף את ההאשמות כי נתניהו הסית נגד אזרחי ישראל הערבים.

לדבריו, ראש הממשלה רק ציטט התבטאויות של חברי הכנסת הערבים עצמם. סמוטריץ' טען כי יש לבחון את הפער בין הדברים שנאמרו בעבר לבין עמדותיהם הנוכחיות של נציגי הסיעות הערביות.

בהמשך התייחס לאפשרות של שיתוף פעולה בין מפלגות בעלות עמדות מנוגדות, וטען כי מחלוקות פוליטיות הן לגיטימיות כל עוד הצדדים שותפים למטרה של שמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לדבריו, אפשר להתווכח על פתרון שתי המדינות, על היחסים בין הרשויות ועל סמכויות מערכת המשפט, אך יש להבחין בין מחלוקות כאלה לבין שותפות עם מפלגות שלטענתו אינן מקבלות את האתוס הציוני.

סמוטריץ' תקף את רע"מ ואת הרשימה המשותפת, וטען כי נציגיהן אינם מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית. הוא אף הזכיר מחקר שערך בעבר על התנועה האסלאמית, שלדבריו נועד לבחון את שורשיה ואת תפיסת עולמה.

במהלך הדברים התפתח עימות בינו לבין יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, שקרא לעברו קריאות ביניים.

סמוטריץ' השיב לעבאס: "אני ממש מבין מנסור את הכעס שלך עליי, כיוון שאני הראשון פה בבית הזה לחשוף את פרצופך האמיתי לפני שש, שבע ושמונה שנים. וכשאומרים אמת זה מכעיס".

העימותים במליאה נמשכו גם בהמשך הנאום, כאשר חברי כנסת נוספים קראו לעבר השר קריאות ביניים. במהלך המהומה הורה יו"ר הישיבה להוציא חברת כנסת מהמליאה בעקבות הצגת כרזה.

לקראת סיום נאומו פנה סמוטריץ' ישירות לחברי האופוזיציה והזהיר אותם מפני הקמת קואליציה בתמיכת הסיעות הערביות. "אל תאפשרו קואליציה שתוקם על קולות של אנשים שכופרים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שלא מכירים בחמאס כארגון טרור", אמר.

הוא הדגיש כי אין בדבריו כדי לשלול את זכויותיהם של אזרחי ישראל הערבים, אך טען כי יש להבחין בין מתן שירותים לאזרחים לבין שותפות בהכרעות מדיניות וביטחוניות. "אזרחי ישראל הערבים זכאים לזכויות ולשירותים, אבל מי שלא שותפים איתנו באתוס הבסיסי של הציונות לא יכולים להיות שותפים בהכרעות הגורליות של מדינת ישראל", אמר.

בהמשך קרא סמוטריץ' להקמת ממשלת אחדות, והבהיר כי תוצאות הבחירות מחייבות את הצדדים להגיע לפשרות. "אף אחד מאיתנו לא קיבל את המנדט, אבל אפשר להגיע להבנות", אמר.

סמוטריץ' פנה לחברי האופוזיציה וקרא להם להימנע מחרמות פוליטיים על הליכוד ועל ראש הממשלה. "אל תמסרו את מדינת ישראל לאויביה בגלל חרמות. אל תחרימו מיליון מאה שישים אלף מצביעי ליכוד שרואים בראש הממשלה נתניהו כמנהיגם", אמר.

הוא קרא לנתניהו ואיזנקוט לנהל משא ומתן ישיר ללא מתווכים. "ראש הממשלה נתניהו וח"כ איזנקוט - שבו ביחד בחדר עד שייצא עשן לבן וסכמו על קווי יסוד", אמר.

את נאומו חתם באזהרה חריפה: "אל תעזו לשים את מדינת ישראל בידי אויביה, זהו כתם בל יימחה".