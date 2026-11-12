מרים פרץ, אימו של ח"כ אליסף פרץ ממפלגת ישר, אמרה בריאיון ב"קול ברמה" כי בנה יעזוב את הכנסת אם מפלגתו תשב עם מפלגה ערבית. לדבריה, "לא יקום ולא יהיה שמפלגה ערבית תחליט האם לצאת לקרב".

כשנשאלה על האפשרות שבנה יערוק ממפלגתו, השיבה: "הלחצים מופעלים גם בימים אלה. כותבים לי ולו ופועלים בדרכים שלא אפרט. יום אחד הדברים יתגלו".

מוקדם יותר פנתה רוחמה הרשקוביץ, אימו של רס"מ יוסי הרשקוביץ ז"ל שנפל במלחמת חרבות ברזל, במכתב אישי לפרץ והביעה כאב ואכזבה בעקבות פעילותו של בנה בכנסת.

"אני פונה אלייך מתוך כאב עמוק, זעזוע ואכזבה גדולה. קשה לי לעמוד מנגד ולראות את בנך חובר לממשלה שלטעמי מעניקה מקום ותמיכה לגורמים תומכי טרור", כתבה הרשקוביץ לפרץ.

היא ביקשה להציב במרכז את כאבן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמה. "האם לרגע עצרתם לחשוב מה המשמעות של צעד כזה עבור המשפחות השכולות? עבור האימהות שאיבדו את היקר להן מכול? עבור המשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר?"

לדבריה, תחושותיה אינן אישיות בלבד. "המציאות הזאת מדירה שינה מעיניי, ואני יודעת שאני לא לבד. משפחות שכולות רבות חשות כאב, אכזבה וחוסר הבנה לנוכח המתרחש".

בהמשך פנתה ישירות לפרץ, שגם היא איבדה את בניה, והביעה את אכזבתה דווקא על רקע השכול המשותף. "מרים, דווקא ממך, כאם שכולה וכמי שמכירה מקרוב את עומק השכול, ציפיתי להבנה ולרגישות גדולה יותר לכאב של המשפחות הרשקוביץ הוסיפה ושאלה: "איפה הרגישות? איפה האחריות המוסרית? איפה הזיכרון של הבנים והבנות שמסרו את נפשם למען מדינת ישראל?".

בסיום המכתב הבהירה כי פנייתה נובעת מכאב אישי ומדאגה לעתיד המדינה, ולא מעוינות כלפי פרץ.

"אני כותבת לך לא מתוך שנאה, אלא מתוך כאב של אמא שאיבדה את בנה, ומתוך דאגה עמוקה למדינה ולערכים שעליהם נלחמו ילדינו", חתמה הרשקוביץ.