הלל מרים פרץ, בתו של אלירז הי"ד ונכדתה של מרים פרץ, התחתנה אמש (חמישי) עם בחיר ליבה עוז, ולקראת החופה פרסמה סבתה פוסט נרגש בפייסבוק.

"היום הוא יום שבו הלב שלי מתכווץ מעוצמת הכאב, ובדיוק באותה מידה מתרחב מגודל השמחה. היום, נכדתי האהובה הלל מרים נכנסת לחופה. ​היא תכנס לחופה מלווה על ידי שלומית אמה היקרה ועל ידי. לא כך היה צריך להיות. במקומי היה אמור ללוות אותה אביה, בני אלירז. אבל אלירז יביט עליה היום משמיים", כתבה פרץ.

היא הוסיפה "הוא יביט על בתו היפה, שדומה לו כמו שתי טיפות מים. אני מדמיינת אותו שם למעלה, ואולי יזלגו מעיניו דמעות. אולי גם הלב שלו כמו הלב שלי, יתכווץ בכאב גדול על שלא זכה ללוות אותה ביום שמחתה. על שהתייתמה כשהייתה רק בת חמש, כשהוא יצא לקרב בעזה ממנו לא שב. ואולי הלב שלו גם יתרחב משמחה ממש כמו הלב שלי כשהוא רואה כלה יפיפיה בונה בית ומקימה משפחה בארץ בישראל".

​לדבריה "אולי אלירז גם מחייך שם למעלה, צוחק את צחוקו המוכר ואומר לה: "בסוף לקחת קצין גולנצ'יק... נשארת במשפחת גולני. ​כשהיא נולדה, הוא קרא לה הלל מרים. "על שמך, אמא," הוא אמר לי אז, בגאווה ובאהבה. והיום, הלל מרים שלי, הילדה שגדלה ופרחה בצל חסרונו של אבא אך תמיד עטופה ברוחו, צועדת אל עתיד חדש".

​פרץ ציינה כי מדובר ביום של רגשות מעורבים. "היום נתרגש. כן ויהיו דמעות. דמעות של געגוע ,חסרון וכאב גדול , אבל יהיו יותר דמעות של שמחה. שמחת החיים ועוצמתם, שמחת התקווה וההמשכיות. שמחת הקימה מחורבן ובניית חיים חדשים כי אלירז בני היה ילד של שמחת חיים - והשמחה הזו ניצחה היום. ​הלל ועוז ואך יקרים שלנו, שתזכו לבנות בית מלא באור, באהבה ובשמחה . אבא מברך אתכם משמיים, ואנחנו מחבקים אתכם מכאן".