השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טוען כי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הודה בפניו שהוא נוהג להדליף מידע לתקשורת תחת הכינוי "גורמים בכירים במשטרה", בין היתר כדי למתוח ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה ועל שופטים.

הטענות החריגות מופיעות במסמך שהגיש היום (חמישי) עורך דינו של השר, זאב וולף, לבית המשפט המחוזי בירושלים, במסגרת הליך משפטי העוסק בהתנגדותו של בן גביר למינוי סנ"צ יצחק אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433.

במסמך מתאר בן גביר פגישה שקיים עם ניצב בלט לפני מינויו לתפקיד ראש אגף החקירות והמודיעין. לטענת השר, במהלך הריאיון אמר לו בלט כי אינו זקוק לדובר, משום שהוא עצמו מעביר לתקשורת מסרים וידיעות נגד גורמים במערכת המשפט.

"במסגרת הריאיון, התגאה ניצב בלט בעובדה שהוא לא צריך דובר מאחר והוא עצמו מדליף לגורמי התקשורת מסרים וידיעות כנגד הייעוץ המשפטי לממשלה וגורמים נוספים אשר לדבריו מחבלים בעבודת המשטרה", נכתב במסמך.

עוד נטען כי בלט סיפר לשר שבמקרים רבים שבהם מתפרסמים בתקשורת ציטוטים מפי "גורמים בכירים במשטרה", הוא עצמו עומד מאחוריהם.

לפי גרסת בן גביר, בלט אף התגאה בכך שהוא משתמש בכינוי זה כדי למתוח ביקורת על מערכת המשפט ועל בתי המשפט.

במסמך נטען כי בלט הציג לשר כמה כתבות שבהן נמתחה ביקורת מצד גורמים במשטרה על שופטים בערכאות שונות, מבית המשפט העליון ועד בתי משפט השלום, וציין כי הוא המקור לציטוטים שיוחסו לאותם גורמים בכירים.

לטענת בן גביר, הדברים חיזקו את עמדתו כי אין צורך במינוי דובר ייעודי לאגף שבראשו עומד בלט.

ההליך המשפטי נפתח בעקבות עתירתו של סנ"צ יצחק אלפסי, שביקש להתמנות לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433, מינוי שאליו התנגד השר.

בתגובתו טען בן גביר כי התנגדותו התבססה על שני שיקולים מרכזיים. הראשון נוגע להתאמתו המקצועית של אלפסי לתפקיד. לטענת השר, מנתוניו האישיים של הקצין בתיקו המשטרתי עלה כי תפקודו והישגיו היו בינוניים ומטה, ולכן הוא אינו מתאים לתפקיד המפתח שאליו ביקש להתמנות.

השיקול השני היה, כאמור, הדברים שייחס השר לניצב בלט, שלפיהם ראש האגף עצמו אינו זקוק לדובר משום שהוא מקיים קשר ישיר עם כלי התקשורת.

בן גביר טען כי לאחר דיון בנושא עם מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, וראש חטיבת הדוברות במשטרה באותה עת, תת-ניצב ליאור אבודרהם, הושג סיכום שלפיו אלפסי יקודם בדרגה, אך לא ישובץ לתפקיד דובר האגף.

לטענת השר, הסיכום הובא לידיעתו של אלפסי בזמן אמת ואף היה מקובל עליו, אולם בהמשך החליט הקצין להגיש עתירה נגד אי-מינויו. בן גביר האשים את אלפסי כי פעל בחוסר תום לב ובהיעדר ניקיון כפיים כאשר עתר לבית המשפט בניגוד לסיכום שלטענתו הושג.

בתגובה שהוגשה לבית המשפט תקף בן גביר גם את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לבקשתו לקבל ייצוג משפטי פרטי. לטענתו, עמדת היועצת המשפטית מעוותת את השתלשלות האירועים ואת הנימוקים שהובילו להתנגדותו למינוי.

בן גביר ביקש מבית המשפט לאפשר לו ייצוג פרטי, והבהיר כי אם בקשתו תאושר, יוכל להציג את מלוא טענותיו במסגרת התשובה לעתירה.

לקראת סיום המסמך התייחס בן גביר גם ליחסיו עם מפכ"ל המשטרה, וטען כי בתקופה האחרונה נוצר ביניהם נתק. במסמך נכתב כי "בתקופה האחרונה המפכ"ל אינו משתף פעולה עם משיב 1 ואינו בקשר עמו".

לטענת השר, בשל הנתק אין באפשרותו להעביר לייעוץ המשפטי תגובה מטעם המפכ"ל בנוגע לטענות שהעלה, ועל כן על גורמי הייעוץ המשפטי לפנות אליו בעצמם.

השר מבקש כעת מבית המשפט לאפשר לו לנהל את הגנתו בעתירה באמצעות עורך דין פרטי, על רקע חילוקי הדעות בינו לבין הייעוץ המשפטי לממשלה.