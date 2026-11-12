צה"ל חשף היום (חמישי) פרטים חדשים על פעילותו של מחמד אבו איסמאעיל, מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס, שהותקף מהאוויר במתחם בית החולים נאצר ברצועת עזה.

לפי הצבא, אבו איסמאעיל היה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים במהלך המלחמה, לרבות בתוך בית החולים שבו הותקף.

על פי צה"ל, אבו איסמאעיל הפך לדמות מרכזית בפיקוד על חטיבת חאן יונס, במיוחד לאחר חיסולו של מפקד החטיבה הקודם, מחמד יאזורי, בתחילת ספטמבר.

בצה"ל טוענים כי בית החולים נאצר שימש לאורך המלחמה את חמאס לצרכים צבאיים, וכי הקומה השנייה במבנה הוסבה למפקדה של הארגון.

הכניסה לקומה, כך נמסר, נאסרה על אזרחים והיא הייתה נתונה תחת אבטחה קפדנית כדי לאפשר את פעילותם של מפקדי חמאס.

לפי המידע שמסר צה"ל, לאורך המלחמה הוחזקו בבית החולים נאצר עשרות רבות של חטופים, בהם תושבים מקיבוץ נחל עוז, נשים, ילדים, מבוגרים ואזרחים זרים.

בצה"ל ציינו כי אבו איסמאעיל נשא באחריות להחזקתם בשבי של חטופים רבים, ובהם נמרוד כהן, מתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר, אברה מנגיסטו, אלוף-משנה אסף חממי ז"ל, סמל ראשון עוז דניאל וסרן עומר נאוטרה ז"ל.

לצד אבו איסמאעיל הותקפו שני פעילי חמאס נוספים ששהו במתחם בית החולים. הראשון הוא מוארד תופיק מחמוד אבו זריפה, ששימש ראש צוות במחלקת ההנדסה בפלוגת הסיוע הקרבי והמנהלתי. השני הוא חאלד אסאמה אבו ענזה, ששימש ראש מדור הקשר במחלקת המבצעים במטה המודיעין של חמאס.

מתחם בית החולים צילום: דובר צה"ל

בצה"ל הסבירו כי התקיפה בוצעה בעקבות פעילות צבאית שנוהלה מתוך בית החולים, ובכללה קידום עשרות תוכניות טרור נגד כוחות צה"ל וניסיונות לשקם את כוחה הצבאי של חטיבת חאן יונס, שנפגעה קשות במהלך המלחמה.

לדברי הצבא, לפני התקיפה ננקטו אמצעי זהירות לצמצום הפגיעה באזרחים ובמבנה בית החולים. התקיפה עצמה כוונה לחדר שבו פעלו אבו איסמאעיל והמחבלים הנוספים.

בצה"ל הדגישו כי עוד לפני התקיפה הועברו לחמאס אזהרות חוזרות ונשנות בדרישה להפסיק את הפעילות הצבאית במתחם בית החולים נאצר.

בימים האחרונים קיימו גורמי התיאום והקישור שיחות עם בכירים במערכת הבריאות ברצועת עזה, והזהירו כי המשך השימוש בבתי החולים לצורכי טרור עלול להביא לפעולה צבאית.

עוד באוגוסט פרסמה דוברת צה"ל בערבית הודעה שבה דרשה להפסיק באופן מיידי את הפעילות הצבאית בבתי החולים ברצועה, ובפרט בבית החולים נאצר. למרות האזהרות חמאס המשיך להפעיל את המתחם לצרכים צבאיים.

בצה"ל הזכירו גם פרסום מאוגוסט בכלי התקשורת הפלסטיניים, שלפיו מנהל ערוץ הטלוויזיה הפלסטיני הממלכתי ברצועה נחקר במשך שעות בתוך בית החולים נאצר בידי אנשי ביטחון הפנים של חמאס, לאחר שתיעד את הצפיפות במקום.

מחמד אבו איסמאעיל הצטרף לזרוע הצבאית של חמאס בשנת 2005, ובהמשך התקדם בשורת תפקידי פיקוד. בשנת 2016 מונה למפקד פלגת נוח'בה במזרח חאן יונס, ובשנת 2020 קיבל את הפיקוד על גדוד מזרח חאן יונס.

במהלך המלחמה, ובשנת 2026, מונה לסגן מפקד חטיבת חאן יונס, ובהמשך למפקד החטיבה.

בצה"ל הבהירו כי ימשיכו לפעול נגד פעילי חמאס המהווים איום על אזרחי ישראל ועל כוחות הצבא, בכל מקום שבו יידרש.