ספר תורה חדש הוכנס השבוע לבית הכנסת של קהילת בוגרי מוסדות "בני דוד" בעלי, במעמד שהוקדש לזכרם ולעילוי נשמתם של בוגרי המוסדות שנפלו במהלך שירותם הצבאי.

בטקס השתתפו ראש מוסדות בני דוד, הרב אלי סדן, הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה ואחיה של הרבנית ורדינה סדן, לצד משפחות שכולות, תלמידים ובוגרי המוסדות.

במהלך המעמד נשא הרב סדן דברים על משמעותה של מצוות כתיבת ספר תורה, שמקורה בפסוק "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", וקשר בין כתיבת ספר התורה לבין הנצחת הבוגרים שנפלו.

הרב סדן הסביר כי התורה מכונה "שירה", והתייחס לשירת החיים העולה ממנה ולשירת חייהם של הנופלים. לדבריו, גם לאחר נפילתם ניתן להמשיך ללמוד מדרכם, ממעשיהם ומהערכים שהנחילו לסביבתם.

בדבריו הציג את הכנסת ספר התורה כביטוי להמשכיות: כשם שלימוד התורה נמשך מדור לדור, כך גם שירת חייהם של הבוגרים שנפלו ממשיכה להדהד באמצעות המורשת שהותירו אחריהם.

ספר התורה הוכנס לבית הכנסת של קהילת הבוגרים, המשמש מקום מפגש והמשך הקשר עם בית המדרש שבו התחנכו.