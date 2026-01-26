מייסד וראש המכינה הקדם-צבאית בני דוד שבעלי, הרב אלי סדן, פרסם היום (שני) מכתב חריג בעקבות טקס שנערך בחטיבת גולני, ובו הופיעו זמרות. לדבריו, מדובר בפגיעה באחוז גבוה של חיילים דתיים המשרתים בחטיבה.

"נאמר לי שהיה כנס של חטיבת גולני לציון שנתיים למלחמה ושוב הביאו להם זמרות לכבוד האירוע", פתח הרב סדן את דבריו. "כידוע בגולני משרתים 30 אחוז לוחמים מהציונות הדתית שזה בדיוק פי 2 מחלקם באוכלוסייה. ברוך השם לציונות הדתית יש מסירות, אחריות, ונכונות לשאת בעול. ואחוז גבוה מהבנים מתגייסים ליחידות קרביות מתוך שייכות פנימית לאומה".

הרב הוסיף כי לדעתו יש מקום לרגישות מצד מארגני הטקס: "אני מצפה שכאשר אחוז כל כך גבוה מהלוחמים הם שומרי תורה ומצוות - אלה שמכינים ערב תרבותי יכולים לגלות קצת רגישות מוסרית: לא להכניס לטקס דברים שעבור אחוז כל כך גבוה מהלוחמים זה מנוגד לתרבות החיים שלו. נאמר לי שאכן לחלק מהלוחמים זה כאב והם יצאו משם כמחאה, לא הייתי שם אך כך אמרו לי".

עוד ציין, כי לדעתו התחולל שינוי מהותי במעמד החיילים הדתיים: "התפתח ויכוח אם נהגו נכון והיו שציטטו את מה שכתבתי לפני 15 שנה בחוברת קריאת כיוון לציונות הדתית חלק ב- וטענו בשמי שלא צריך לצאת מטקס כזה. לכן אני מוכרח להעמיד דברים על דיוקם: ראשית, וזו נקודה מאוד עקרונית בעיניי, ההבדל בחבורת הלוחמים שהייתה לפני 15 שנה לעומת היום. אם לפני 15 שנה ויותר הציבור הדתי היה מיעוט בתוך חבורת הלוחמים היום החלק שלו הולך וגדל. ולא יכול להיות שמארגני אירוע מתעלמים מזה וממשיכים להתייחס לצבא כצבא חילוני לכל דבר, והדתיים שקופים לא צריך להתייחס אליהם ולקחת אותם בחשבון- אנו מקיימים צבא חילוני לכל דבר ושהדתיים יסתדרו. אני רואה בזה גסות רוח וחוסר רגישות אנושית".

בנוגע לשאלה ההלכתית, הבהיר הרב סדן: "הדבר ידוע וכך גם כתבתי בחוברת לפני 15 שנה- לשבת ולהתבונן בזמרת ששרה לפני קהל זה אסור על פי הלכה. ואין מי שחולק על כך. יש המקילים בשירת נשים ברדיו, כשהשומע אינו רואה ואינו מכיר את הזמרת. אבל לשבת ולראות זמרת מופיעה לפני הקהל ושרה זה לכולי עלמא אסור, ואני לא מכיר פוסקים ידועים שלא חושבים כך".

בדבריו התייחס גם לאמירות קודמות שיוחסו לו: "בחוברת ציינתי הבחנה מאוד מאוד משמעותית בין אירוע תרבותי ובין טקסים צבאיים רשמיים כמו החלפת מפקד היחידה או טקס רשמי ביום בעצמאות וכדומה- שהחייל לא יכול להעדר ממנו, בטקסים אלו הצעתי שיורידו את הראש כדי לא להסתכל על הזמרת ושעם 2 הידיים יסתמו את האוזניים וככה לא יעברו שום איסור".

ואולם במקרה הנוכחי מדובר באירוע שאיננו חובה: "זה לא נוגע לאירוע תרבותי שאיננו חובה. יש זכות לחייל להעדר מאירוע תרבותי שהוא לא מתאים לעקרונותיו. יגידו- צריך גיבוש, צריך ביחד. מי שרוצה גיבוש- שייתן תוכן תרבותי שכולם יכולים להיות ביחד! אבל אם המארגן אטום לב ומחשבה ומצפה שהדתיים יוותרו על ערכיהם ועל מה שהם מאמינים בו- זה לא צודק, לא מוסרי ולא אנושי".

בהמשך דבריו הציג הרב סדן תרחיש הפוך: "איש לא היה מעלה על דעתו להביא לחטיבת החשמונאים 2 זמרות שישירו לפני החיילים! באותו רגע כולם היו מתפזרים והולכים הביתה. אבל הדתיים הלאומיים שבמשך שנים! מוכנים להתכווץ ולחיות בתוך חברה החילונית כאחים לנשק, ולחיות ביחד כאן יש מחשבה שאפשר לדרוך עליהם, ולחייב אותם להסתגל לתרבות החילונית".

בסיום המכתב כתב הרב: "זה לא ילך. זה לא מוסרי לא צודק וזה גם לא יצליח. כי הרצון של הדתיים להשתלב בצבא ולהיות חלק אינטגרלי אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד- זה נכון בתחום בצבאי. באימונים במבצעי ומול פני האויב. אבל זה לא נכון מבחינה תרבותית. אין שום היתר ושום סיבה למעוך את הדתיים הלאומיים מבחינה תרבותית ולהכריח אותם להיות חלק מהתרבות החילונית. אפשר לצפות ממארגני האירועים קצת כבוד לבני אדם, קצת כבוד ללוחמים. קצת נימוס ודרך ארץ!"