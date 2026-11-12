ביקורת חריפה ברשויות האכיפה על התנהלות ההליך המשפטי בפרשת רצח בנימין ימנו זלקה ז"ל בפתח תקווה.

גורמים המעורים בתיק טוענים כי בית המשפט פועל לקידום הסדרי טיעון עם הנאשמים, למרות התנגדות הפרקליטות המבקשת להמשיך בניהול המשפט. כך דווח היום (חמישי) ב-N12.

על פי הדיווח, בקרב בכירים ברשויות האכיפה שוררת אכזבה גם מהחלטות השחרור שהתקבלו במהלך ההליך. מתוך 15 נאשמים שנעצרו בפרשה, רק ארבעה נותרו מאחורי סורג ובריח, וגם חלקם צפויים להשתחרר בהמשך.

"זה היה תיק שהיה אמור להיות ציון דרך", אמרו גורמים בכירים ברשויות האכיפה ל-N12. "הסיפור של ימנו זלקה ז"ל יכול לקרות לכל אחד, ולכן ביקשנו כאן מעצר עד תום ההליכים למען יראו וייראו".

הגורמים הוסיפו: "כבר בהתחלה הוגשה בקשה למעצר כזה עבור כל הנאשמים בגלל המסוכנות הגבוהה, והעובדה שמדובר בקטינים לא אמורה להגן עליהם במקרה של סכינאות ודקירות. בית המשפט לא ראה את זה ככה ושחרר את רובם".

בדוברות בתי המשפט דחו את הטענות שלפיהן בית המשפט מפעיל לחץ על הצדדים להגיע להסדרי טיעון. "בית המשפט עושה את מלאכתו בהתאם לדין, והשימוש במונח 'מפעיל לחץ' בהקשר זה חוטא לאמת", נמסר בתגובה. בדוברות הבהירו כי בעניינו של הנאשם המרכזי בדקירה, הנתון במעצר עד תום ההליכים, לא נבחנת בשלב זה אפשרות להסדר טיעון.

לעומת זאת, בעניינם של נאשמים אחרים השוהים במעצר בית בתנאים מגבילים, נבחנת האפשרות להגיע להסדרים בהתאם לחוק ובכפוף להסכמת הצדדים.

הרצח התרחש בערב יום העצמאות מחוץ לפיצרייה בפתח תקווה, שבה עבד ימנו זלקה כאחראי משמרת. על פי כתב האישום, העימות החל לאחר שזלקה ביקש מקבוצת נערים שלא להתיז ספריי שלג בתוך הסניף.

בעקבות הבקשה, כך נטען, ארבו לו הנערים מחוץ לפיצרייה ותקפו אותו באגרופים ובעיטות. במהלך התקיפה דקר אחד מהם את זלקה למוות.

בחודש שעבר חלה התפתחות משמעותית במשפט, כאשר הנאשם המרכזי הודה לראשונה בבית המשפט כי הוא זה שדקר את זלקה. עם זאת, הנאשם ממשיך לכפור בעובדות כתב האישום המייחסות לו עבירת רצח.

יתר הנאשמים, שחלקם הודו כי השתתפו בתקיפה אך טענו שפעלו מתוך הגנה עצמית, עומדים לדין בגין עבירות של חבלה בכוונה מחמירה.