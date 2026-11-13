נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לתוצאות הבחירות לסנאט במישיגן שנערכו בשבוע שעבר, והביע תמיהה על כך שמצביעים יהודים במדינה תמכו במועמד הדמוקרטי, עבדול אל-סייד, על פני יריבו הרפובליקני מייק רוג'רס - זאת חרף התבטאויות העבר של אל-סייד נגד ישראל והקהילה היהודית.

בריאיון שהעניק לערוץ Salem News Channel אמר טראמפ: "אם מסתכלים על אל-סייד במישיגן, הוא קיבל מהיהודים הרבה יותר קולות מאשר המועמד הרפובליקני". הנשיא הוסיף: "זה פשוט בלתי נתפס. זו קבוצה שקשה מאוד לזכות בתמיכתה".

הדברים מגיעים בהמשך למערכת הבחירות לסנאט, שבמהלכה עמדו עמדותיו של אל-סייד כלפי ישראל והסיוע הצבאי האמריקני לה במרכז הביקורת הציבורית.

באחת מעצרות הבחירות שקיים בתקופת הקמפיין, תקף טראמפ בחריפות מצביעים יהודים ששקלו לתמוך באל-סייד, והאשים את המועמד הדמוקרטי בעוינות כלפי ישראל וכלפי יהודי ארה"ב. "כל יהודי שתומך באיש הזה צריך להתבייש בעצמו", הצהיר אז טראמפ, והוסיף: "אסור לכם לדבר איתם שוב לעולם".

עוד אמר טראמפ באותה עצרת: "אני לא מסוגל להבין איך מישהו שהוא יהודי יכול אפילו לחשוב להצביע לאיש הזה", וציין כי "והוא בכל זאת יקבל כמה קולות".