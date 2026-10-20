Abdul El-Sayed on U.S.-Israel relations

עבדול אל-סייד, המתמודד מטעם המפלגה הדמוקרטית על מושב בסנאט האמריקני במדינת מישיגן וידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, הצהיר כי אין לראות בישראל בעלת ברית של ארצות הברית. לטענתו, ישראל מקבלת סיוע כספי אמריקני ובמקביל גוררת את וושינגטון לעימותים צבאיים.

בריאיון לרשת ABC מתח אל-סייד ביקורת על היחסים בין ארצות הברית לישראל, והטיל ספק בכך שהתמיכה האמריקנית במדינה היהודית משרתת את האינטרסים של וושינגטון.

"בעלת ברית שלוקחת ממך כסף כדי לדחוף אותך למלחמות שלא היית צריך להילחם בהן אינה בעלת ברית", טען א-סייד, והשווה את היחסים בין המדינות לחברות שבה אחד הצדדים מנצל שוב ושוב את האחר.

"אם לילד שלכם היה חבר שכל הזמן חי על חשבונו, מדבר עליו מאחורי הגב ומסבך אותו במריבות עם חברים אחרים, מה הייתם אומרים לילד שלכם? כנראה הייתם אומרים לו שאולי הוא בכלל לא חבר אמיתי", הוסיף.

לאל-סייד היסטוריה של התבטאויות נגד ישראל. בעבר תיאר את פעולותיה הצבאיות של ישראל ברצועת עזה כ"מדממות" והאשים את מנהיגיה ב"רצח עם". בריאיון אחר אמר כי "ייתכן וחמאס ביצע פשעי מלחמה", אך טען כי הם "לא שונים מאלה של ישראל". את ההנהגה הישראלית הגדיר כ"רעה כמו חמאס".

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אל-סייד ספג ביקורת גם בעקבות תגובתו למתקפת הטרור שאירעה בחודש מרץ האחרון בבית הכנסת "טמפל ישראל" בווסט בלומפילד, סמוך לדטרויט. בעקבות הפיגוע טען כי "אלימות היא מעגל", והוסיף כי הגיוני "שאנשים פוגעים באנשים שפגעו בהם". דבריו עוררו סערה ופורשו כהצדקה של מתקפת הטרור.

בחודש אוגוסט התנצל בפני חברי המפלגה הדמוקרטית היהודים ואמר: "התגובות שלי אולי הובנו כאילו הן מצדיקות משהו שלא התכוונתי להצדיק. לכל מי שמרגיש שהדברים שלי עשויים היו לפגוע, אני באמת מצטער. זו לא הייתה הכוונה שלי".

לדבריו, "גינינו את מתקפת הטרור הזו. גינינו אותה באופן חד וברור. מה שניסיתי לעשות הוא לספק הקשר לדברים - אבל זה היה תזמון לא נכון. אתה אף פעם לא רוצה לדרוך על מישהו בזמן שכואב לו".