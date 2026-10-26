נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתח ביקורת חריפה על מצביעים יהודים התומכים בעבדול אל-סייד, מועמד המפלגה הדמוקרטית לסנאט במדינת מישיגן שהתבטא בעבר נגד ישראל, ואמר כי עליהם "להתבייש בעצמם".

אל-סייד מתמודד במרוץ צמוד מול המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס, לקראת בחירות האמצע בארצות הברית שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

"כל יהודי שתומך באיש הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ בעצרת בחירות. "אסור לכם לדבר איתם שוב לעולם".

"אני לא מסוגל להבין איך אדם יהודי יכול בכלל לחשוב להצביע לאיש הזה", המשיך טראמפ, והוסיף: "ובכל זאת, הוא יקבל כמה קולות כאלה".

לאל-סייד היסטוריה של התבטאויות נגד ישראל. בעבר תיאר את פעולותיה הצבאיות של ישראל ברצועת עזה כ"מדממות" והאשים את מנהיגיה ב"רצח עם". בריאיון אחר אמר כי "ייתכן וחמאס ביצע פשעי מלחמה", אך טען כי הם "לא שונים מאלה של ישראל", ואף הגדיר את ההנהגה הישראלית כ"רעה כמו חמאס".

אל-סייד ספג ביקורת קשה גם בעקבות תגובתו למתקפת הטרור שאירעה בחודש מרץ האחרון בבית הכנסת "טמפל ישראל" בווסט בלומפילד, סמוך לדטרויט. בעקבות הפיגוע טען כי "אלימות היא מעגל", והוסיף כי הגיוני "שאנשים פוגעים באנשים שפגעו בהם". דבריו עוררו סערה ופורשו כהצדקה של מתקפת הטרור.

בחודש אוגוסט התנצל אל-סייד בפני חברי המפלגה הדמוקרטית היהודים ואמר: "התגובות שלי אולי הובנו כאילו הן מצדיקות משהו שלא התכוונתי להצדיק. לכל מי שמרגיש שהדברים שלי עשויים היו לפגוע, אני באמת מצטער. זו לא הייתה הכוונה שלי".

לדבריו, "גינינו את מתקפת הטרור הזו. גינינו אותה באופן חד וברור. מה שניסיתי לעשות הוא לספק הקשר לדברים, אבל זה היה תזמון לא נכון. אתה אף פעם לא רוצה לדרוך על מישהו בזמן שכואב לו".

רק בשבוע שעבר הצהיר אל-סייד כי אין לראות בישראל בעלת ברית של ארצות הברית. לטענתו, ישראל מקבלת סיוע כספי אמריקני ובמקביל גוררת את וושינגטון לעימותים צבאיים.

"בעלת ברית שלוקחת ממך כסף כדי לדחוף אותך למלחמות שלא היית צריך להילחם בהן אינה בעלת ברית", טען אל-סייד בריאיון לרשת ABC, והשווה את היחסים בין המדינות לקשר שבו אחד הצדדים מנצל שוב ושוב את האחר.

"אם לילד שלכם היה חבר שכל הזמן חי על חשבונו, מדבר עליו מאחורי הגב ומסבך אותו במריבות עם חברים אחרים, מה הייתם אומרים לילד שלכם? כנראה הייתם אומרים לו שאולי הוא בכלל לא חבר אמיתי", הוסיף.