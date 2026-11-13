היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט בחר השבוע להקדיש את עיקר טורו ב"ישראל היום" לדבריה של מרים פרץ, לאחר שהאזין לריאיון שהעניקה לאמיר איבגי בגלי צה"ל.

בטור תיאר את אכזבתו מהשיח הפוליטי ואת החשש שהכנסת החדשה תפגע דווקא באנשים שהגיעו אליה לאחר שחוו את מחיר המלחמה.

קלוגהפט סיפר כי ביום השבעת הכנסת בחר שלא לצפות בטקס. הוא הזכיר את אלישע מדן ושירה שפירא, שנושאים עמם את תלאות המלחמה, והביע חשש שהעיסוק הפוליטי והמחלוקות בכנסת יפגעו בהם.

בהמשך מתח ביקורת על חברי הכנסת הערבים שיצאו מהמליאה בזמן שירת התקווה, ותהה מדוע אנשים שכבר שילמו מחיר אישי כבד צריכים להיחשף גם למראות הללו.

אלא שלמחרת, כך סיפר, חל שינוי בתחושותיו בעקבות ריאיון שהעניקה מרים פרץ לאמיר איבגי בגלי צה"ל. קלוגהפט תיאר את דבריה כקריאה שלא להתייאש ולא לשתוק לנוכח הפילוג, והודיע כי הפעם יקדיש את הבמה שלו לדבריה. "אז השבוע הבמה שלה, מילה במילה", כתב.

בריאיון סיפרה פרץ כי לפני השבעת הכנסת עלתה לקבריהם של בעלה אליעזר ובניה אוריאל ואלירז, כדי לציין את כניסתו של בנה אליסף לכנסת.

לדבריה, בבית העלמין ראתה שוב את המכנה המשותף בין הנופלים, שהגיעו מכל חלקי החברה הישראלית, ללא הבדל בין עדות, השקפות פוליטיות או מקום מגורים. "והמסר שלי לאליסף היה אחד: אנחנו לא יכולים להיות יחד רק כשאנחנו מתים. אנחנו חייבים להיות ולפעול יחד", אמרה.

פרץ סיפרה כי ביקשה מבנה לזכור שכחבר כנסת הוא אינו מייצג רק מגזר מסוים, אלא את העם כולו, ולפעול לשינוי השיח המפלג.

היא הוסיפה כי לאורך השנים חינכה את ילדיה שלא להסתפק בתקווה לשינוי, אלא לפעול כדי להביא אותו. בהקשר זה הביעה גאווה בדרכו של אליסף, שהקים עמותה לאחים שכולים, עמד בראש מכינה וכעת נכנס לחיים הפוליטיים.

בהמשך התייחסה לביקורת שעשוי בנה לספוג בשל קשריו עם אנשים ממחנות פוליטיים שונים. לדבריה, כאשר הוא מחבק איש מאחים לנשק הוא עלול לספוג ביקורת מימין, וכאשר הוא משוחח עם יעקב ברדוגו הוא עלול לספוג ביקורת משמאל.

בהמשך הריאיון התייחסה פרץ להשתתפותן של המפלגות הערביות בחיים הפוליטיים, והבהירה כי לצד ההכרה בערבים כאזרחים שווי זכויות, היא מתקשה לקבל נבחרי ציבור שאינם מסוגלים להגדיר את חמאס כארגון טרור.

לאחר מכן הביעה תמיכה בהקמת ממשלת אחדות המבוססת על מפלגות ציוניות, וקראה למנהיגים לפעול לצמצום המחלוקות. "דעתי האישית כאן שצריכה להיות ממשלת אחדות. אילו שותפים אפשריים? מפלגות ציוניות", אמרה.

בהמשך הדגישה כי קריאתה לחיים משותפים כוללת גם את האזרחים הערבים, את הציבור החרדי ואת כלל המחנות הפוליטיים. לדבריה, במפגשים עם אזרחים ברחבי הארץ היא שומעת שוב ושוב את הרצון באחדות. מסר דומה, סיפרה, שמעה גם בקהילות יהודיות במהלך שליחות שממנה שבה מחו"ל.

בהמשך נשאלה על דברים שנכתבו נגד בנה אליסף. פרץ השיבה כי חינכה את ילדיה למחילה ולסליחה, וכי היא משתדלת שלא לשפוט אנשים על דברים שכתבו ברגעי כעס או כאב. היא אף העלתה את האפשרות שמאחורי חלק מהביקורת עומדים אנשים שחוו בעצמם אובדן או קושי, והבהירה כי היא בוחרת לסלוח.

לקראת סיום הריאיון שבה פרץ לקריאה לאהבה ולכבוד הדדי, והדגישה כי אחדות אינה יכולה להתקיים רק ברגעי מלחמה ואסון. "אני רוצה שנלמד לאהוב ולכבד, ולא לאהוב רק כשמתים לנו, אלא המבחן שלנו הוא דווקא ביום־יום שלנו ולא רק במלחמות, שנהיה ביחד", אמרה.

פרץ פנתה למנהיגי המדינה וביקשה מהם להעניק לדור הבא תקופה של רוגע ויציבות. היא הזכירה את ההתמודדות האישית שלה עם אובדן שני בניה, והדגישה כי גם מצבים שנראים בלתי אפשריים יכולים להפוך למקור של צמיחה.

בסיום הטור חזר קלוגהפט לדבר בקולו שלו, והקדיש את הדברים לזכר הנופלים ולתקווה שהחברה הישראלית תצליח לעצור את השסע הפנימי.