התקלה העולמית בשירותי מיקרוסופט נמשכת גם הבוקר (שישי), לאחר שהחלה אמש וגרמה לשיבושים נרחבים בשירותי הדואר האלקטרוני ובמערכות נוספות של ענקית הטכנולוגיה.

בישראל הודיעו באתר הכלכלי גלובס כי התקלה משפיעה גם על פעילות האתר והאפליקציה, שאינם מתעדכנים בשלב זה.

בהודעה שפרסמה מערכת גלובס לקוראיה נכתב: "עדכון לקהל קוראינו: גלובס מתמודד עם שיבושים בשל התקלה הרוחבית במיקרוסופט. אתר האינטרנט והאפליקציה אינם מתעדכנים בשלב זה. הנושא בטיפול ונעדכן עם החזרה לשגרה".

התקלה החלה אמש בשירות הדואר האלקטרוני Outlook, כאשר משתמשים רבים ברחבי העולם דיווחו על קשיים בכניסה לתיבות הדואר, בשליחת הודעות ובגישה ליומנים המקוונים.

באתר Downdetector, המרכז דיווחים על תקלות בשירותים מקוונים, נרשמו בשיא השיבושים יותר מ-130 אלף דיווחים של משתמשים.

לצד Outlook דווח על שיבושים גם בשירותי Teams ו-Microsoft 365, בעקבות בעיות קישוריות בתשתיות החברה. על פי הדיווחים, השיבושים השפיעו גם על משתמשים בשירותי הבינה המלאכותית של OpenAI ושל Anthropic.

במיקרוסופט מסרו בתחילה כי הצוותים המטפלים בתקלה מזהים סימנים חיוביים להתקדמות, אולם בהמשך הודתה החברה כי מאמצי התיקון אינם מתקדמים כמצופה.

לפי הודעת החברה, מקור הבעיה הוא עומס מוגבר בתשתיותיה במספר אזורים, הפוגע ביכולת לספק שירותים באופן תקין.

מוקדם יותר הודיעה מיקרוסופט כי טיפלה בתקלה בשירות Teams שהשפיעה על משתמשים בצפון אמריקה. בהמשך דיווחה על קשיים בגישה לתיבות הדואר של Exchange Online ביבשת אמריקה, אך הבהירה כי השיבושים עשויים להשפיע על משתמשי Microsoft 365 בכל רחבי העולם.

אמש דווח כי התקלה בשירות Outlook תוקנה לאחר כשעה, אולם העדכונים שהתקבלו במהלך הלילה והבוקר מצביעים על כך שהשיבושים הרחבים במערכות מיקרוסופט טרם הסתיימו.