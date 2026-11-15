אזרח ישראלי תושב הצפון נעצר בחשד שפעל בשירות גורמי מודיעין איראניים, לאחר שפנה אליהם מיוזמתו והציע לבצע עבורם משימות ריגול ללא תמורה כספית.

החשוד, ויסאם גאלב סאלח עווד, תושב היישוב מזרעה, נעצר בחודש שעבר במסגרת חקירה משותפת של שב"כ והיחידה המרכזית במרחב אשר של המשטרה.

על פי ממצאי החקירה, עווד יצר קשר עם גורמים איראניים באמצעות אפליקציית טלגרם והציע להם את שירותיו. במשטרה ובשב"כ טוענים כי הוא פעל מתוך מניע אידיאולוגי ורצון לנקמה, ולא ביקש לקבל כסף בתמורה לפעילותו.

עוד עלה בחקירה כי החשוד הביע הזדהות עם ארגוני טרור, ובהם חיזבאללה.

במסגרת הקשר עם מפעיליו האיראניים, כך לפי החשד, נשלח עווד לתעד יעדים שונים בישראל, בהם מתקנים אסטרטגיים, בסיסים צבאיים ותחנות משטרה.

את הצילומים העביר למפעיליו בצירוף נקודות ציון של האתרים, במטרה לאפשר שימוש במידע בעתיד.

במהלך החקירה פשטו בלשי ימ"ר אשר וכוחות ביטחון נוספים על ביתו של החשוד, עצרו אותו ותפסו מכשירי טלפון ומחשבים ששימשו את החוקרים בבדיקת החשדות.

מעצרו הוארך מספר פעמים לצורך השלמת פעולות החקירה ואיסוף הראיות.

עם סיום החקירה, צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש הבוקר כתב אישום נגד עווד לבית משפט השלום בחיפה, לצד בקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

במשטרה ובשב"כ הדגישו כי הם רואים בחומרה מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות מטעם איראן, והבהירו כי ימשיכו לפעול לאיתור חשודים בריגול ולסיכול פעילות המסכנת את ביטחון המדינה.