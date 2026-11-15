אברהם טל // אשרינו

הזמר והיוצר אברהם טל מציין היום (ראשון) את יום הולדתו העברי, ומשחרר הבוקר סינגל חדש בשם "אשרינו", המבוסס על ניגון חסידי העוסק בשמחה, באמונה ובמורשת היהודית.

מאחורי השיר עומד פרויקט "צמאה" שהסביר כי הרעיון העומד בבסיס השיר נשען על דבריו של בעל התניא בפרק ל"ג, שבו הוא מתאר את האמונה כירושה שקיבל העם היהודי מאבותיו, אברהם, יצחק ויעקב.

בדומה לירושה חומרית שעשויה לשנות את חייו של אדם, כך גם האמונה מוצגת כנכס רוחני שעובר מדור לדור ומעניק משמעות ושמחה לחיים.

טל סיפר על החיבור האישי שלו למילות הניגון ועל התחושות שליוו אותו בזמן ההקלטות: "כשעמדתי באולפן ושרתי את אשרינו ממש הרגשתי את זה בלב, בגוף - לצד כל מה שאנחנו עוברים יש עוד כל כך הרבה להגיד עליו תודה ולשמוח בחלקינו".

בהמשך התייחס לעיתוי שבו יוצא השיר, בחודש שבו הוא מציין גם את יום הולדתו וגם את יום נישואיו: "עכשיו, בחודש כסלו, שהוא גם חודש יום ההולדת שלי ויום הנישואים שלי, אני שמח לשתף אתכם בטעימה ראשונה מתוך המסע המשותף עם צמאה בניגון - 'אשרינו'".