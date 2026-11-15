מנהל המרכז הרפואי שיבא פרופ' יצחק קרייס הודיע הבוקר (ראשון) לשר הבריאות חיים כץ כי הוא מסיר את מועמדותו לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, בעקבות קשיים משפטיים הנוגעים להסדר ניגוד העניינים הכרוך במינוי.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינת ההיבטים המשפטיים והניהוליים של המהלך, שהעלתה כי לא ניתן יהיה להשלים את הליך המינוי בתוך פרק זמן סביר.

בשבוע שעבר פנה השר כץ לקרייס והציע לו לכהן באופן זמני כמנכ"ל משרד הבריאות, במטרה לשמור על רציפות תפקודית ויציבות ניהולית במשרד.

קרייס נענה תחילה להצעה והביע נכונות למלא את התפקיד במקביל להמשך ניהול המרכז הרפואי שיבא, על רקע המצב הביטחוני הרגיש והצורך בשמירה על תפקודה של מערכת הבריאות.

אלא שבהמשך התברר כי המורכבות המשפטית הנובעת מכהונתו בשני התפקידים אינה מאפשרת לקדם את המינוי בלוח הזמנים הנדרש.

בעקבות זאת, ומתוך רצונו להמשיך לעמוד בראש שיבא, החליט קרייס לוותר על המינוי ועדכן בכך את שר הבריאות.

השר חיים כץ הודה לקרייס על נכונותו להיענות לבקשה: "אני מבקש להודות לפרופ' יצחק קרייס על שנענה לפנייתי והיה נכון להתגייס למשימה חשובה זו, מתוך תחושת אחריות ושליחות לאומית. נכונותו להעמיד את ניסיונו, יכולותיו וכישוריו לטובת מערכת הבריאות ראויה להערכה רבה".

כץ הוסיף: "פרופ' קרייס הוא מהמנהלים המובילים והמשפיעים במערכת הבריאות בישראל, ואני מכבד את החלטתו ואת מחויבותו להמשך הובלת המרכז הרפואי שיבא".