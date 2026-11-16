שידור חי מהוועדה ערוץ כנסת

עימות פרץ הבוקר (שני) בוועדה המסדרת של הכנסת, במהלך דיון על מינוי סגני יו"ר הכנסת הזמניים, בעקבות הכוונה להעמיד להצבעה את מינויו של חבר הכנסת אחמד טיבי לתפקיד.

חברי כנסת מהליכוד הביעו זעם על המינוי המתוכנן והתנגדו לאפשרות שטיבי יכהן כסגן יו"ר הכנסת.

בתום הדיון צפויה הוועדה להצביע על מינוי תשעה סגני יו"ר הכנסת: איתן גינזבורג, אחמד טיבי, יאיא פינק, ווליד טאהא, לימור סון הר-מלך, מיכאל מלכיאלי, עודד פורר, יצחק פינדרוס ובועז ביסמוט.

ההצבעה תתקיים על הרשימה כולה כמקשה אחת, ולא על כל מועמד בנפרד.

ח"כ משה סעדה מחה על הכוונה למנות את טיבי, ואמר כי גם אם כיהן בעבר בתפקיד, אין בכך כדי להצדיק את מינויו מחדש.

לדברי סעדה, אם טיבי אכן מונה בעבר לסגן יו"ר הכנסת, מדובר ב"תקלה חמורה". הדיון בוועדה נמשך על רקע המחלוקת סביב המינוי.

במהלך הדיון מתח ח"כ עו"ד דוד פטר ביקורת על התנהלות הקואליציה בתחילת הקדנציה, וטען כי היה עליה לקדם את הרפורמה המשפטית בוועדות הכנסת באותה נחישות שבה מנהל כעת ח"כ רועי פולקמן את הדיון.

לדברי פטר, פולקמן אף נמנע בתחילת הדיון מלאפשר לייעוץ המשפטי להתייחס לטענות שהעלו חברי הכנסת.