יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן נבחר הבוקר (שני) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית של הכנסת, בתמיכת שמונה חברי ועדה וללא מתנגדים.

מיד לאחר בחירתו הציג את סדר היום המתוכנן של הוועדה, ובראשו סוגיית גיוס החרדים, מצב המשרתים ובחינת טענות להתערבות זרה בבחירות.

בהתייחסו לחוק הגיוס, הודיע ליברמן כי בכוונתו לעסוק בנושא כבר היום: "אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות".

"זה חוק שיהיה הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל את בג"צ ואת הרב לנדו. זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא. זה לא יהיה גיוס לכולם אבל חוק הכי הוגן. זו הנוסחה", אמר.

ליברמן הודיע כי יבקש לזמן לוועדה את הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ ומפכ"ל המשטרה, בין היתר כדי לבחון את התיאום בין גופי הביטחון ואת טענותיו לניסיונות להשפיע על הבחירות.

"יש פה פערים יותר מידי גדולים בין המשטרה לשב"כ, פערים לא סבירים ולא הגיוניים. גם בנושא התערבות זרה, בעיקר הכוונה ללשכת ראש הממשלה, וניסיון להשפיע על הבחירות", אמר.

בפתח דבריו התייחס ליברמן למשימות הוועדה ולצורך בהקמת ועדות המשנה. "אין טעם לפרט על חשיבות הוועדה, ואני מברך את כל אלה שהצטרפו. יש המון נושאים על סדר היום. כבר היום נדון על המצב המיוחד בעורף. אנחנו חייבים להקים בדחיפות ועמ"ש מודיעין ובנוסף ועדת משותפת לתקציב הביטחון. הדברים לא יכולים לחכות", אמר.

בהמשך הדגיש את הצורך לעסוק במצבם של חיילי צה"ל ובתוכניות ארוכות הטווח של הצבא.

"אני מבקש לתת דגש על נושא המשרתים, מצבם של חיילי צה"ל בסדיר, במילואים ובקבע. מכיוון שאין לנו ועדת משנה לכוח אדם אנחנו נשמור על המשכיות במסגרת מליאת הוועדה. זה הנושא המרכזי. לגבי התכניות, אני לא מבין איפה נמצא התר"ש של צה"ל והוא חייב להיות במרכז הדיונים", הוסיף.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לכוונת ליברמן לזמן את ראשי מערכת הביטחון ומסר: "לא אאפשר לאביגדור ליברמן להפוך את ועדת החוץ והביטחון לבמה לקרקס פוליטי, ולמכשיר לניגוח צה"ל והממשלה".

הוא הוסיף: "כשר הביטחון, הממונה על מתן האישורים לזימון נציגי צה"ל לוועדה, אאשר זימונים על בסיס ענייני ומקצועי בלבד - אחרי בירור ותיאום מוקדם - וזאת לשם עדכונים בפורומים המתאימים ולשם פיקוח פרלמנטרי מתבקש על פעילות צה"ל והממשלה - בדיוק כפי שהיה גם מול יו"ר ועדת החוץ והביטחון היוצא בועז ביסמוט".