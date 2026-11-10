יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס היום (שלישי) בישיבת סיעתו בכנסת למגעים להרכבת הממשלה, הבהיר כי לא יצטרף לממשלה שבה יכהן בנימין נתניהו והכחיש את הדיווחים על מגעים עם המפלגות החרדיות.

בפתח דבריו בירך ליברמן על השבעת הכנסת ה-26, שבה יכהנו 46 חברי כנסת חדשים, וציין את הייצוג הנרחב של נשים. "אני מקווה שמהר ככל האפשר נצליח להקים ממשלה יציבה לארבע השנים הבאות", אמר.

בהמשך הזכיר את שלוש ההתחייבויות המרכזיות שהציג במהלך מערכת הבחירות: סיום עידן נתניהו, התנגדות לממשלת מיעוט הנשענת על הימנעות רע"ם והרשימה המשותפת, וסירוב לשבת בקואליציה עם ש"ס ויהדות התורה.

"הייתי ברור וחד-משמעי לגבי שלושת הנושאים הללו, וכל מי שהצביע לישראל ביתנו ידע היטב למי הוא מצביע ועל מה הוא מצביע", הדגיש.

ליברמן הודה כי תוצאות הבחירות לא תאמו את ציפיותיו: "קיוויתי שגוש השינוי יגיע לרוב של 61 מנדטים לפחות, אבל הבוחר פסק אחרת".

לדבריו, בעקבות התוצאות נדרשו ראשי הגוש לבחון מחדש את סדר העדיפויות ולגלות נכונות לפשרות כדי למנוע מערכת בחירות נוספת.

"מבחינתי, גבולות הגזרה ברורים מאוד: לשים סוף לעידן נתניהו, למנוע בחירות נוספות ולא להקים ממשלת מיעוט הנשענת על רע"ם והרשימה המשותפת", אמר.

הוא הוסיף: "כדי להשיג את היעדים הללו, נאלצנו להתפשר. אבל פשרה אינה חזרה מהבטחות ואינה ויתור על ערכים ועקרונות".

בהמשך התייחס לסוגיית חוק הגיוס והבהיר כי מפלגתו מוכנה להתפשר על המתווה שהציגה במהלך הבחירות.

"במערכת הבחירות הצגנו מודל מקסימליסטי בנושא חוק הגיוס, מתוך אמונה שיש רוב מוחלט בעם התומך בהצעת החוק הזאת. אלא שהמציאות הפוליטית שנוצרה שונה מזו שקיווינו לה", הסביר. "לכן, במציאות החדשה נפעל לקידום מודל נורמטיבי, קרי הצעת חוק שתעמוד במבחן בג"ץ".

ליברמן הוסיף כי מפלגתו תמשיך לפעול למען חיילי הסדיר, המילואים והקבע. לאחר מכן התייחס לדיווחים על מגעים בינו לבין המפלגות החרדיות והכחיש אותם בתוקף.

"כמות השקרים, הבדיות וההמצאות ששמעתי בתקופה האחרונה בנוגע אליי ולישראל ביתנו היא פשוט שיא ישראלי חדש", אמר.

הוא המשיך: "אני רוצה להבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים: אין שום מגעים ביני לבין המפלגות החרדיות, ובוודאי שלא היו מגעים כאלה לפני הבחירות".

הוא התייחס גם לפרסומים שלפיהם ראש עיריית ירושלים משה ליאון ואבי אבוחצירה שימשו מתווכים במגעים. "השניים לא תיווכו, לא באופן ישיר, לא באופן עקיף ואפילו לא באופן טלפתי", אמר.

בהמשך הבהיר ליברמן כי הוא אינו מתמודד על ראשות הממשלה וכי הוא מעניק גיבוי ליו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, שעליו המליצה מפלגתו בפני נשיא המדינה.

"אני לא מועמד לראשות הממשלה. תמכנו בגדי איזנקוט, המלצנו עליו בבית הנשיא, וכעת הוא מנהל את המשא ומתן הקואליציוני ואני עומד לימינו. אם יבקש את עזרתי, אני זמין עבורו 24/7".

עם זאת, ליברמן הבהיר כי לא יצטרף לממשלת אחדות שתכלול את נתניהו, גם אם איזנקוט יחליט לפעול להקמתה: "אני כן רוצה להדגיש בהקשר הזה הוא שנושא ממשלת האחדות הלאומית נתון להחלטתו של גדי. אם ירצה בכך, רצונו של אדם כבודו, אבל אני לא אהיה שם. כפי שלא אתמוך בממשלת מיעוט, כך גם לא אתמוך בשום ממשלה שנתניהו יהיה חלק ממנה. עם הליכוד, ללא נתניהו, אין לי שום בעיה".

ליברמן הוסיף כי אינו דורש לעצמו רוטציה בראשות הממשלה: "כבר הבהרתי שאני לא מבקש לעצמי לא רוטציה ולא מוטציה".

בהמשך הציג את סדר העדיפויות שלו לעבודת הכנסת החדשה: החלפת יו"ר הכנסת, בחירת מבקר המדינה וקידום חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות. לדבריו, לאחר מכן יש לפעול לטיפול בחוקים שהוא מכנה "חוקי ההפיכה המשפטית".

ליברמן התחייב גם כי הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח שבעה באוקטובר תהיה ההחלטה הראשונה של הממשלה החדשה, בהתאם להבטחתו במהלך מערכת הבחירות.

לסיום התייחס לחילוקי הדעות בין ראשי מפלגות גוש השינוי והביע ביטחון ביכולתם להקים ממשלה יציבה. "לכל אחד מראשי גוש השינוי יש השקפת עולם פוליטית משלו. לעיתים מדובר בגישות שונות לחלוטין, אבל כולנו אנשים בוגרים ואחראים, הפועלים למען טובת מדינת ישראל", אמר.

"אני בטוח שניתן להקים ממשלה יציבה לארבע השנים הבאות, שתעלה את מדינת ישראל על דרך המלך. ממשלה שתדע להתגבר על השסע ועל הסדקים בחברה הישראלית, ולשקם את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם".